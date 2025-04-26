Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками
Эмоции снова запредельные
Фото: Шахтар
Поединок 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.
На 90+5 минуте произошла массовая драка между футболистами. В результате - 5 удалений: 2 у "горняков" и 3 у "динамовцев" (одно в конце игры).
April 26, 2025
У "Шахтера" дисквалификацию получили Баглай Ростислав и Арройо. У "Динамо" - Коробов Максим, Герич Владислав и Суркис Вячеслав (после финального свистка).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SSFC (Белозерье)
26.04.2025 в 20:23
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Черноморец - Рух 1:2. Одесса заочно прощается с элитой
- Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Капитан Шахтера U-19 посвятил забитый гол отцу, погибшему на войне
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1