Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками

Поединок 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.

На 90+5 минуте произошла массовая драка между футболистами. В результате - 5 удалений: 2 у "горняков" и 3 у "динамовцев" (одно в конце игры).

У "Шахтера" дисквалификацию получили Баглай Ростислав и Арройо. У "Динамо" - Коробов Максим, Герич Владислав и Суркис Вячеслав (после финального свистка).