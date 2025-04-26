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Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками

U-19

Эмоции снова запредельные

Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками

Фото: Шахтар

Новина українською

Поединок 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счетом 0:1 в пользу киевлян.

На 90+5 минуте произошла массовая драка между футболистами. В результате - 5 удалений: 2 у "горняков" и 3 у "динамовцев" (одно в конце игры).

У "Шахтера" дисквалификацию получили Баглай Ростислав и Арройо. У "Динамо" - Коробов Максим, Герич Владислав и Суркис Вячеслав (после финального свистка).

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1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
26.04.2025 в 20:23
Це нормально, це ж класика...я б сказав навіть формальність. Було б дивно якби нічого такого не відбулось в грі між ДК та ШД, і вік та турнір не мають значення)
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
26.04.2025 в 20:23
Це нормально, це ж класика...я б сказав навіть формальність. Було б дивно якби нічого такого не відбулось в грі між ДК та ШД, і вік та турнір не мають значення)
Ответить
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