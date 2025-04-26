Будут санкции. Тренер Динамо U19 прокомментировал драку и удаление в матче с Шахтером

Наставник "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал эпизод, произошедший в конце поединка 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" (0:1). На 90+5 минуте произошла массовая драка между футболистами. В результате - 5 удалений: 2 у "горняков" и 3 у "динамовцев" (одно в конце игры).

- Это не подобает нашим игрокам, будем разговаривать об этом и применять штрафные санкции, потому что свои эмоции нужно контролировать независимо от того, как ведет себя соперник.

- Расскажите подробнее, что произошло в моменте с двумя удалениями игроков "Шахтера".

- Мяч вылетел к нашей скамейке запасных, их центральный защитник забежал на нее, начал толкаться и бить наших игроков, а они, конечно, начали отвечать. В итоге получили красные карточки.