  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Форвард Динамо побил рекорд по голам в чемпионате U19

В тренде

Форвард Динамо побил рекорд по голам в чемпионате U19

U-19

Перегнал Пономаренко

Форвард Динамо побил рекорд по голам в чемпионате U19

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Во вчерашнем матче украинского юношеского первенства "Динамо" U19 в гостях разгромило сверстников из "Ингульца" со счетом 4:0. Дубль в этом матче оформил Дмитрий Кремчанин.

Теперь на его счету 43 гола в юношеских чемпионатах. По этому показателю он перегнал своего одноклубника Матвея Пономаренко, в активе которого 41 точный удар.

Кремчанин теперь уже единолично стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата U19.

Читайте такжеУкраинский нападающий стал лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА

В текущем сезоне он отличился 21 голом и сейчас возглавляет гонку бомбардиров юношеского первенства. В предыдущем чемпионате на его счету было 13 точных ударов, а в сезоне 2022/2023 – девять голов.

Недавно 20-летний нападающий впервые попал в заявку основной команды "Динамо" на матч УПЛ против "Оболони": провел весь поединок на скамье для запасных.

По теме
yellow-arrow
Тренер молодежной команды Руха остался без дома после обстрела Одессы
yellow-arrow
Украинский нападающий стал лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА
yellow-arrow
Будут санкции. Тренер Динамо U19 прокомментировал драку и удаление в матче с Шахтером
Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости