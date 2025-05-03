Форвард Динамо побил рекорд по голам в чемпионате U19
Перегнал Пономаренко
Фото: ФК Динамо
Во вчерашнем матче украинского юношеского первенства "Динамо" U19 в гостях разгромило сверстников из "Ингульца" со счетом 4:0. Дубль в этом матче оформил Дмитрий Кремчанин.
Теперь на его счету 43 гола в юношеских чемпионатах. По этому показателю он перегнал своего одноклубника Матвея Пономаренко, в активе которого 41 точный удар.
Кремчанин теперь уже единолично стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата U19.
В текущем сезоне он отличился 21 голом и сейчас возглавляет гонку бомбардиров юношеского первенства. В предыдущем чемпионате на его счету было 13 точных ударов, а в сезоне 2022/2023 – девять голов.
Недавно 20-летний нападающий впервые попал в заявку основной команды "Динамо" на матч УПЛ против "Оболони": провел весь поединок на скамье для запасных.
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