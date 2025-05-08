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Досталось и Суркису. КДК УАФ наказал Динамо и Шахтер после драки в матче U-19

U-19

Дисквалификации и штрафы

Досталось и Суркису. КДК УАФ наказал Динамо и Шахтер после драки в матче U-19

Фото: ФК Динамо Київ

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт по поводу матча 26-го тура чемпионата U-19 "Шахтер" - "Динамо" (0:1), который завершился дракой.

Оба клуба оштрафованы на 50 000 гривен: 25 000 из них - за неспортивное, недисциплинированное поведение футболистов во время и после матча, еще 25 000 - за провокационные действия футболистов и официальных лиц, которые привели к возникновению конфронтации/беспорядка на футбольном поле.

Клубы обязаны провести для команд U-19 образовательную лекцию продолжительностью не менее 30 минут о необходимости соблюдения регламентных норм, в частности принципов "Честной игры" и взаимоуважения.

Пять футболистов "Шахтера" (Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин) получили дисквалификации на 3 матча, из которых на 1 игру условно с испытательным сроком 1 год.

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Три игрока "Динамо" также были отстранены на 3 встречи (Владислав Герич, Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис). Но условно с испытательным сроком 1 год только Дехтяр и условно не на 1 матч, а на 2.

Арройо, Баглай и Герич наказаны за потасовку во время матча; Ющенко, Калюжный, Башмарин и Дехтяр – за жестокое поведение; Суркис – за использование обидных, непристойных слов.

Кроме того, КДК УАФ отстранил наставника "Шахтера" Алексея Белика (за использование обидных, непристойных слов) и тренера по физической подготовке Павла Оноприенко (за применение физической силы к футболисту команды соперника) от участия в соревнованиях на 3 матча.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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