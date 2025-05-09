Тренер Динамо U-19: Нельзя выходить на поле и думать, что мы уже стали чемпионами

Старший тренер юношеской команды "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над "Полесьем" (3:1) в рамках 28-го тура чемпионата U-19.

- Честно говоря, игроки сегодня не были похожи сами на себя, не узнал я команду. Наверное, ребята не справились с той ответственностью, которая перед ними стоит. Нужно было играть раскованнее, в свою силу, но из-за ощущения чрезмерной ответственности было много ошибок - и технических, и тактических.

В то же время в первом тайме и владели преимуществом, и создавали моменты. Выигрывали 1:0 и все шло логично. А после перерыва начали проваливаться, в результате обрезки пропустили гол. К счастью, удалось исправить ситуацию, забили один мяч, потом второй - и в итоге одержали победу.

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- В первом тайме соперник практически ничего не создал, но сразу после перерыва сравнял счет. Не вошли в игру после перерыва?

- Допускали ошибки, не успели перестроиться. В этом эпизоде Редушко поборолся, сбросил на Герича, но тот потерял мяч, и из-за отсутствия центрального полузащитника, который после столкновения находился на фланге, центральная зона была нами провалена - поэтому соперник разыграл и забил мяч. Мы как раз акцентировали внимание ребят на том, чтобы не теряли мяч в центральной зоне, но произошло по-другому. Хорошо, что вовремя среагировали, сделали замены, которые усилили игру, забили, создавали еще моменты - думаю, наша победа стала логическим итогом игры.

- Кремчанин борется за звание лучшего бомбардира чемпионата, но при этом и голевые передачи также отдает на партнеров. Не замечаете у него некоего эгоизма к голам?

- Я сегодня ему сказал, что нужно активнее играть на команду. Во втором тайме он исправился, гол забил, а вот до перерыва не очень проявлял активность. То, что он забивает - это хорошо, но нужно больше на команду работать в зоне завершения, больше создавать моментов, играть на обострение, поскольку капитан команды должен еще и быть лидером на поле.

- Сегодня забил Пономаренко, у которого результативность по сравнению с прошлым сезоном стала хуже. Как думаете, на этом сказалась его травма, из-за которой Матвей пропустил определенную часть сезона?

- Я бы больше акцентировал внимание на его понимании игры - когда брать инициативу на себя, а когда лучше отдать пас. В этом плане он не всегда принимает правильное решение. А в целом потенциал у Матвея хороший, и теперь все зависит только от него и от тренеров, которые будут работать с ним в дальнейшем в первой команде.

- Впереди остается два матча и четыре очка преимущества над "Шахтером". Будете пытаться уже в следующем туре решить судьбу чемпионства?

- Конечно, мы в каждом матче играем на победу, и этот результат приблизил нас к чемпионству. Но я говорил игрокам, что после "Шахтера" у нас было четыре "финала". Два из них мы выиграли, впереди - еще два. Каждая игра для нас - это возможность роста для футболистов, команда должна понимать, что она хочет на футбольном поле. Нельзя выходить на поле и думать, что мы уже стали чемпионами. В каждом матче нужно доказывать и подтверждать своей игрой, что мы являемся лучшей командой в чемпионате U-19, - резюмировал Костюк.