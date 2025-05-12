Проработал полтора года. Кривбасс U-19 покинул старший тренер
Алексей Прилепов покинул свою должность
Фото: ФК Кривбас
Старший тренер юношеской команды "Кривбасса" Алексей Прилепов покидает свою должность, сообщает официальный сайт "красно-белых".
34-летний специалист работал с U-19 полтора года.
"Большая красно-белая семья "Кривбасс" благодарит Алексея Викторовича за сотрудничество", - говорится в сообщении.
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Сейчас "Кривбасс" U-19 возглавил 40-летний Юрий Штурко - исполняющий обязанности старшего тренера, который до этого работал в тренерском штабе Прилепова.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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