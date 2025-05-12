  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Проработал полтора года. Кривбасс U-19 покинул старший тренер

В тренде

Проработал полтора года. Кривбасс U-19 покинул старший тренер

U-19

Алексей Прилепов покинул свою должность

Проработал полтора года. Кривбасс U-19 покинул старший тренер

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Старший тренер юношеской команды "Кривбасса" Алексей Прилепов покидает свою должность, сообщает официальный сайт "красно-белых".

34-летний специалист работал с U-19 полтора года.

"Большая красно-белая семья "Кривбасс" благодарит Алексея Викторовича за сотрудничество", - говорится в сообщении.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Сейчас "Кривбасс" U-19 возглавил 40-летний Юрий Штурко - исполняющий обязанности старшего тренера, который до этого работал в тренерском штабе Прилепова.

Читайте такжеЧувствует гордость. Вернидубу понравилась игра своих подопечных в проигранном матче
По теме
yellow-arrow
Перспективный форвард Динамо может бесплатно перейти в один из клубов топ-лиг
yellow-arrow
Тренер Динамо U-19: Нельзя выходить на поле и думать, что мы уже стали чемпионами
yellow-arrow
Досталось и Суркису. КДК УАФ наказал Динамо и Шахтер после драки в матче U-19
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости