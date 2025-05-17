Динамо U19 разгромило Черноморец U19 со счетом 6:1 и стало чемпионом Украины
Второй раз подряд
Фото: ФК Динамо
В субботнем расписании матчей юношеского чемпионата Украины были запланированы два параллельных матча претендентов на чемпионство.
В одном из них "Динамо" U19 приехало в гости к "Черноморцу" U19. Киевляне еще до перерыва забили четыре гола, а общий счет поединка в итоге был 6:1 в пользу “бело-синих”.
Голами в составе Игоря Костюка отличились шесть разных игроков: Герич, Осипенко, Кремчанин, Ищенко, Белый и Задорожный. Одесситы забили гол престижа только в компенсированное ко второму тайму время благодаря точному удару Лебедя.
В другой встрече "Шахтер" U19 обыграл "Ингулец" со счетом 2:1. За петровцев забил Шкраба, в составе дончан отличились Давыденко и Сметана.
Однако из-за победы "Динамо" результат "Шахтера" не имел никакого значения. За тур до финиша первенства киевляне идут на первом месте и опережают дончан на четыре очка. Соответственно, "бело-синие" стали досрочными чемпионами.
Второй раз подряд столичный клуб побеждает в чемпионате U19. В прошлом сезоне "Динамо" лишь в последнем туре завоевало чемпионство, опередив "Шахтер" на два зачетных пункта.
В активе киевлян уже семь чемпионских титулов в первенстве U19. По этому показателю "бело-синие" лидируют, ведь у "Шахтера" – два звания чемпионов Украины, у "Металлиста" и "Руха" – по одному.
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