Лучше Шахтера. Наставник Динамо U19 оценил чемпионский сезон

Наставник "Динамо" U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от добытого чемпионства за тур до завершения юношеского первенства.

- Конечно, всегда приятно становиться чемпионами. Надеюсь, в этом сезоне чемпионом станет и первая команда, для этого ребятам тоже нужно завтра победить. Прежде всего мы работаем ради развития наших игроков, конечно, настраиваем их побеждать в каждом поединке, прогрессировать. Вы видели, как мы прошли второй круг - не потеряв ни одного очка, хотя перед зимней паузой мы отставали от конкурентов на пять зачетных пунктов. В очных встречах с "Шахтером" мы в первом круге проиграли, а во втором выиграли и, считаю, были сильнее по игре. В общем, вторую половину сезона прошли ровно.

Дух победителей, который мы закладываем в наших игроков в каждом матче, нужен и должен им помочь прогрессировать в будущем. Всегда говорю футболистам, что мотивация должна быть долгосрочной, а не так, что на одну игру настроились, а на другую - нет. Потому что в таком возрасте (16-20 лет) игроки не всегда попадают в основной состав. Их терпение, труд, конкуренция - это прогресс их движения вперед. Сейчас им придется конкурировать уже со взрослыми игроками, которые уже в течение определенного времени играют в Премьер-лиге. Поэтому эта долгосрочная мотивация в борьбе за место в основном составе должна им помочь.

- Ваши подопечные уже забили 104 мяча и пропустили лишь 11, такая результативность - это уникальный случай?

- Это результат игровой дисциплины, которая помогает футболистам. Мы не играем один или два поединка, а каждый матч в течение чемпионата, поэтому дисциплина, структура и расположение на футбольном поле должно позволять игрокам много забивать. Пока U19 - это уровень юношеского футбола, но потом будет взрослый, где ошибки наказываются.

- Вы упомянули, что во второй части сезона команда не потеряла ни одного очка, это подготовка на зимних сборах имела такое положительное влияние?

- Мы помнили, где теряли очки - в начале сезона в Ровно с "Вересом", когда по ходу встречи побеждали 1:0, но тогда после сборов у нас было много больных, сказывалось отсутствие сбалансированного состава. Также с "Колосом" в гостях сыграли вничью 0:0 и уступили "Шахтеру" несмотря на наше полное преимущество. Осенью мы играли матчи Юношеской Лиги УЕФА, ездили в другие страны, что, возможно, тоже сказалось.

- Вам было легче получить титул в прошлом сезоне или защитить его в нынешнем?

- Мы шутили с игроками, что уже привыкли становиться чемпионами, поэтому эмоции не такие яркие, но вы можете слышать, как они празднуют. Повторюсь, перед зимней паузой у нас было отставание пять очков от "Шахтера". Пройти второй круг, не потеряв ни одного зачетного пункта, еще и стать чемпионами досрочно, за тур до завершения юношеского первенства - за это ребятам только уважение. Молодцы, что на каждую игру выходят мотивированными и настроенными должным образом.

- С точки зрения кадрового потенциала следующий сезон будет существенно отличаться от нынешнего. Уже известно, кто точно уйдет, а кто присоединится к команде? Как планируете готовиться во время межсезонья?

- Осталось провести еще одну игру. Мы уже составили график подготовки и игроков, которые с нами останутся, поедут с первой командой на сборы и пойдут дальше. Поэтому все в плановом режиме.