Три игрока Динамо поедут на сбор со сборной Украины U-20

Сразу три игрока юношеской команды "Динамо" U-19 поедут на сбор в Испанию с юношеской сборной Украины U-20. Об этом сообщает ресурс Динамомания.

По информации источника, вызов в команду получили Владислав Захарченко, Дмитрий Кремчанин и Владислав Герыч. Кремчанин и Герыч еще ни разу не привлекались в эту сборную.

Как известно, Кремчанин сейчас является лучшим бомбардиром юношеского первенства Украины. В его активе 23 гола.

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Напомним, в июне юношеская сборная Украины U-20 планирует провести два-три контрольных матча. Имена соперников пока неизвестны.