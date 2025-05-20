Три игрока Динамо поедут на сбор со сборной Украины U-20
Двое из них еще ни разу не вызывались в эту сборную
Фото: ФК Динамо Київ
Сразу три игрока юношеской команды "Динамо" U-19 поедут на сбор в Испанию с юношеской сборной Украины U-20. Об этом сообщает ресурс Динамомания.
По информации источника, вызов в команду получили Владислав Захарченко, Дмитрий Кремчанин и Владислав Герыч. Кремчанин и Герыч еще ни разу не привлекались в эту сборную.
Как известно, Кремчанин сейчас является лучшим бомбардиром юношеского первенства Украины. В его активе 23 гола.
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Напомним, в июне юношеская сборная Украины U-20 планирует провести два-три контрольных матча. Имена соперников пока неизвестны.
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Источник:Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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