Молодежная команда Зари усилится экс-тренером Колоса, - Источник
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Фото: ФК Колос
Молодежная команда "Зари" усилится экс-тренером "Колоса".
По информации Игоря Бурбаса, Ярослав Вишняк примет молодежную команду "Зари".
"В последние 11 лет специалист провел в Ковалевке в разных амплуа - игрока, ассистента тренера, главного тренера, вице-президента", - написал журналист.
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Ярослав Вишняк возглавлял "Колос" с сезона 2022/23 до 2023/24. С клубом он провел 56 матчей, в которых одержал 16 побед, 17 ничьих и 23 поражения.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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