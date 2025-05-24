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Молодежная команда Зари усилится экс-тренером Колоса, - Источник

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Молодежная команда Зари усилится экс-тренером Колоса, - Источник

Фото: ФК Колос

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Молодежная команда "Зари" усилится экс-тренером "Колоса".

По информации Игоря Бурбаса, Ярослав Вишняк примет молодежную команду "Зари".

"В последние 11 лет специалист провел в Ковалевке в разных амплуа - игрока, ассистента тренера, главного тренера, вице-президента", - написал журналист.

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Ярослав Вишняк возглавлял "Колос" с сезона 2022/23 до 2023/24. С клубом он провел 56 матчей, в которых одержал 16 побед, 17 ничьих и 23 поражения.

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Заря (Луганск) Ярослав Вишняк
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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