Молодежная команда Зари усилится экс-тренером Колоса, - Источник

Молодежная команда "Зари" усилится экс-тренером "Колоса".

По информации Игоря Бурбаса, Ярослав Вишняк примет молодежную команду "Зари".

"В последние 11 лет специалист провел в Ковалевке в разных амплуа - игрока, ассистента тренера, главного тренера, вице-президента", - написал журналист.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ярослав Вишняк возглавлял "Колос" с сезона 2022/23 до 2023/24. С клубом он провел 56 матчей, в которых одержал 16 побед, 17 ничьих и 23 поражения.