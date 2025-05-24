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Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?

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Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?

Фото: Динамо

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Сыграны все матчи юношеского чемпионата Украины U19. Благодаря этому сформировалась подстрочная турнирная таблица.

Чемпионом стало киевское "Динамо". Вторым стал донецкий "Шахтер", а бронзу завоевали львовские "Карпаты".

Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица? - изображение 1

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий "Динамо" Дмитрий Кремчанин (23 гола). Он является самым результативным игроком в истории U19 (45 забитых мячей).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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