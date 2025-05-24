Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?
Карпаты с бронзой, Колос и Верес - в топ-5
Фото: Динамо
Сыграны все матчи юношеского чемпионата Украины U19. Благодаря этому сформировалась подстрочная турнирная таблица.
Чемпионом стало киевское "Динамо". Вторым стал донецкий "Шахтер", а бронзу завоевали львовские "Карпаты".
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий "Динамо" Дмитрий Кремчанин (23 гола). Он является самым результативным игроком в истории U19 (45 забитых мячей).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Три игрока Динамо поедут на сбор со сборной Украины U-20
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000