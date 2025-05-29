Федецкий - о форварде юношеской сборной Украины: Если он "зазвездился", то грош ему цена тогда

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на информацию, согласно которой нападающий "Байера" U-19 Артем Степанов снова пропустит сборы сборной Украины U-20.

- Артем, как вам поведение вашего юного тезки и земляка Степанова, который снова, извините, но просто забил на сборную Украины и наслаждается клубным межсезоньем?

- Знаете, у меня в детстве самой большой мечтой было играть не за какой-то топовый клуб, а именно за сборную Украины. И я был очень рад, когда ее воплотил в жизнь. А тут ситуация, когда самого вызывают, а он пренебрегает вызовом в сборную... Честно, я даже не знаю, как это назвать. В моем понимании - это просто недопустимо.

Чем Степанов руководствуется, что и кто ему там советует, я не могу понять ... Вызов в сборную Украины нужно ждать больше, чем на собственный день рождения. Играть в сине-желтой форме сборной, защищать честь нашего государства, как по мне, это вершина для любого украинского игрока.

- А может все просто и он, как говорится, "зазвездился"?

- Если Степанов "зазвездился", то грош ему цена тогда. Вообще же, от чего он должен был "зазвездиться"? Вышел в двух матчах Лиги чемпионов на замену, и что дальше? Ну да, он игрок "Байера", но не игрок основы, не на ведущих ролях. Ему не от чего ловить звездную болезнь, как по мне.

Когда же Артем поймал звезду, через это многие молодые игроки проходят, то, знаете, футбол, это такая игра, что быстренько тебя на землю может опустить. И может так жестко приземлить, что мало не покажется, - говорит Федецкий.