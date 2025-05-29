Экс-тренер Кремня может возглавить молодежную команду одного из лидеров УПЛ, - Источник
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Фото: ФК Кремень
Экс-тренер "Кремня" может возглавить молодежную команду одного из лидеров УПЛ.
По информации Telegram-канала Gool_ua, Роман Локтионов может возглавить "Александрию" U-19.
Сейчас идут переговоры между клубом и специалистом.
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В данный момент тренер без работы. Последним клубом была "Кудривка-Нива", с которой Локтионов провел 16 матчей. В сентябре 2024 года тренера уволили с должности.
"Александрия U-19" по итогам сезона 2024/25 заняла 12-е место, набрав 31 балл в турнирной таблице.
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Источник:gool_ua
Опубликовал: Владислав Прийменко
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