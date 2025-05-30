Коуч Зари U-19: Нам повезло - мы работаем на одной базе с тренерами первой команды

Тренер луганской "Зари" U-19 Максим Крупенин подвел итоги сезона 2024/2025.

- Каким был этот сезон для вашей команды?

- Главное, что без сложных травм. Все игроки получили игровую практику.

Первую часть мы провели лучше по результатам, чем вторую часть сезона. Мы четко понимаем, что нужно улучшать.

Было много позитивных матчей, в обеих частях сезона. Работаем с молодыми игроками, многие ребята, для кого это первый чемпионат на уровне Премьер-лиги.

В "Заре" хорошая футбольная инфраструктура для развития молодежи. Мы работаем в клубе с большой историей, и развитие молодых игроков очень важная и ответственная часть для нас.

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- Лучший матч сезона и игра, которую не хочется вспоминать?

- Для нас лучшей игрой сезона была игра против "Полесья" в Житомире - была скорость игры от обеих команд. Да, мы не победили в этой игре, но ребята проявили характер, сравняли счет на 94 минуте, - боевые 2:2.

Неуверенный матч получился с "Оболонью", мы играли не в оптимальном составе и уступили 0:1. Но мы четко осознавали, почему так произошло. Даже поражение - это хороший опыт для нас.

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- Чего не хватало ребятам в течение чемпионата?

- Конечно, у молодых футболистов еще нет стабильности в каждой игре. У каждого есть сильные и слабые стороны. Больше работаем над развитием сильных сторон игроков. Анализируем командные и индивидуальные ошибки.

- Насколько тесная связь была с тренерским штабом первой команды?

- Нам, как тренерам U-19, повезло - мы работаем на одной базе с тренерами из первой команды. Есть постоянная коммуникация в работе. Также многие ребята U-19 в течение сезона были задействованы в тренировках с первой командой.

- Некоторые игроки U-19 тренировались с первой командой. По вашему мнению, кто на это заслуживает больше всего?

- Мы постоянно играли двусторонние игры с первой командой. Все ребята имеют желание себя проявить. "Заря" - это тот клуб, в котором каждый игрок стремится проявить себя.

- Какие планы у U-19?

- У команды будет короткий отпуск. Нам нужно совершенствоваться и работать еще больше. Планируем проводить двукратные тренировки. К тому же, планируем провести 6-7 контрольных матчей во время сборов, - сказал Крупенин.