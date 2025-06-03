Александрия осталась без наставника команды U-19
Он продолжит работу в структуре клуба
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" на своем официальном сайте сообщила о том, что Александр Карпов покидает должность старшего тренера U-19.
При этом отмечается, что 37-летний специалист останется в структуре клуба. Однако его новая роль не раскрывается.
"Благодарим Александра за многолетний добросовестный труд в большой семье ФК "Александрия", за весомый вклад в развитие детского и юношеского футбола.
Желаем успехов в дальнейшей работе, новых профессиональных достижений и побед. Пусть Ваше мастерство и опыт и в дальнейшем помогают воспитывать новых звезд украинского футбола!", - говорится в заявлении клуба.
Добавим, что под его руководством "Александрия" заняла 12-е место в юношеском чемпионате Украины сезона-2024/25.
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