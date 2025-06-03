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Александрия осталась без наставника команды U-19

U-19

Он продолжит работу в структуре клуба

Александрия осталась без наставника команды U-19

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" на своем официальном сайте сообщила о том, что Александр Карпов покидает должность старшего тренера U-19.

При этом отмечается, что 37-летний специалист останется в структуре клуба. Однако его новая роль не раскрывается.

"Благодарим Александра за многолетний добросовестный труд в большой семье ФК "Александрия", за весомый вклад в развитие детского и юношеского футбола.

Желаем успехов в дальнейшей работе, новых профессиональных достижений и побед. Пусть Ваше мастерство и опыт и в дальнейшем помогают воспитывать новых звезд украинского футбола!", - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что под его руководством "Александрия" заняла 12-е место в юношеском чемпионате Украины сезона-2024/25.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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