Александрия осталась без наставника команды U-19

"Александрия" на своем официальном сайте сообщила о том, что Александр Карпов покидает должность старшего тренера U-19.

При этом отмечается, что 37-летний специалист останется в структуре клуба. Однако его новая роль не раскрывается.

"Благодарим Александра за многолетний добросовестный труд в большой семье ФК "Александрия", за весомый вклад в развитие детского и юношеского футбола. Желаем успехов в дальнейшей работе, новых профессиональных достижений и побед. Пусть Ваше мастерство и опыт и в дальнейшем помогают воспитывать новых звезд украинского футбола!", - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что под его руководством "Александрия" заняла 12-е место в юношеском чемпионате Украины сезона-2024/25.