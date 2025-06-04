Александрия назначила нового главного тренера команды U-19

"Александрия" назначила нового старшего тренера юношеской команды. Им стал Роман Локтионов, сообщает клубная пресс-служба.

Локтионов хорошо известен александрийским болельщикам по выступлениям в МФК "Александрия" и "Александрия". В качестве игрока стал обладателем Кубка Украины в составе полтавской "Ворсклы" (2009).

Тренерскую работу начал в 2019 году в кременчугском "Кремене". В 2023-2024 годах был руководителем "Кудровки", дебютанта Премьер-лиги этого года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Александрия" U-19 заняла 12-е место в юношеском чемпионате Украины.