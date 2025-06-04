Александрия назначила нового главного тренера команды U-19
Команду возглавил экс-коуч "Кудровки"
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" назначила нового старшего тренера юношеской команды. Им стал Роман Локтионов, сообщает клубная пресс-служба.
Локтионов хорошо известен александрийским болельщикам по выступлениям в МФК "Александрия" и "Александрия". В качестве игрока стал обладателем Кубка Украины в составе полтавской "Ворсклы" (2009).
Тренерскую работу начал в 2019 году в кременчугском "Кремене". В 2023-2024 годах был руководителем "Кудровки", дебютанта Премьер-лиги этого года.
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Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Александрия" U-19 заняла 12-е место в юношеском чемпионате Украины.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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