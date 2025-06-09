Экс-тренер Колоса трудоустроился в Заре

Украинский специалист Ярослав Вишняк стал старшим тренером "Зари" U-19, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Детали сотрудничества не афишируются.

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В свое время Ярослав Васильевич уже был в составе "черно-белых", но в качестве игрока, в сезонах 2005/06 и 2006/07. За это время он сыграл за команду 33 матча, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

В качестве тренера работал в "Колосе". В сезоне 2024/25 был вице-президентом ковалевской команды.