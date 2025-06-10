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Александрия продлила контракт с юным футболистом

U-19

Кипер подписал с "горожанами" договор на четыре года

Александрия продлила контракт с юным футболистом

Фото: Instagram

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"Александрия" продлила контракт с голкипером Назаром Макаренко.

Новое соглашение 17-летнего игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2029 года, сообщает клубная пресс-служба.

Назар дебютировал за юношескую команду "горожан" 3 августа 2024 года в домашнем матче против киевского "Динамо" (0:2). В общей сложности он сыграл 24 поединка.

Еще три игры сыграл во Второй лиге Б, дебютировав 11 апреля 2025 года в выездном матче против "Тростянца" (1:1).

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К слову, по итогам сезона-2024/25 "Александрия" U-19 заняла 12-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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