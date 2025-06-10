Александрия продлила контракт с юным футболистом

"Александрия" продлила контракт с голкипером Назаром Макаренко.

Новое соглашение 17-летнего игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2029 года, сообщает клубная пресс-служба.

Назар дебютировал за юношескую команду "горожан" 3 августа 2024 года в домашнем матче против киевского "Динамо" (0:2). В общей сложности он сыграл 24 поединка.

Еще три игры сыграл во Второй лиге Б, дебютировав 11 апреля 2025 года в выездном матче против "Тростянца" (1:1).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову, по итогам сезона-2024/25 "Александрия" U-19 заняла 12-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины.