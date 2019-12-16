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На Мемориале Лобановского-2020 сыграют молодежки Украины, Португалии, Болгарии и Словении

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Известны все участники турнира

На Мемориале Лобановского-2020 сыграют молодежки Украины, Португалии, Болгарии и Словении
Новина українською

Стали известны все участники турнира Валерия Лобановского, который пройдет в Киеве в 2020 году.

Как сообщает официальный сайт УАФ, кроме молодежной сборной Украины на турнире сыграют молодежки Португалии, Словении и Болгарии.

Напомним, что турнир состоится в конце мая следующего года.

В 2019 году мемориал выиграли украинцы, который в финале с минимальным счетом обыграли израильтян.

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В статье: Украина U-21 Мемориал имени Валерия Лобановского Словения U-21 Португалия U-21 Болгария U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2019 в 00:13
уберите Ротаня пусть не позорит имя великого тренера
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