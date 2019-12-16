На Мемориале Лобановского-2020 сыграют молодежки Украины, Португалии, Болгарии и Словении

Стали известны все участники турнира Валерия Лобановского, который пройдет в Киеве в 2020 году.

Как сообщает официальный сайт УАФ, кроме молодежной сборной Украины на турнире сыграют молодежки Португалии, Словении и Болгарии.

Напомним, что турнир состоится в конце мая следующего года.

В 2019 году мемориал выиграли украинцы, который в финале с минимальным счетом обыграли израильтян.