На Мемориале Лобановского-2020 сыграют молодежки Украины, Португалии, Болгарии и Словении
Известны все участники турнира
Стали известны все участники турнира Валерия Лобановского, который пройдет в Киеве в 2020 году.
Как сообщает официальный сайт УАФ, кроме молодежной сборной Украины на турнире сыграют молодежки Португалии, Словении и Болгарии.
Напомним, что турнир состоится в конце мая следующего года.
В 2019 году мемориал выиграли украинцы, который в финале с минимальным счетом обыграли израильтян.
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Источник:УАФ
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2019 в 00:13
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