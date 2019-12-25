Павелко отреагировал на критику Ротаня из-за результатов молодежной сборной

Президент УАФ Андрей Павелко ответил на вопрос о команде Руслана Ротаня, которая, в отличие от национальной сборной Андрея Шевченко, в отборочном турнире не может похвастаться отличными результатами.

А это дает повод критикам поднимать вопрос об отставке молодого руководителя молодежной сборной...

- Лично я категорически против того, чтобы так ставить вопрос! Была ситуация с Андреем Шевченко, которого некоторые специалисты и журналисты 2 года назад просто требовали снять с должности.

Мне кажется, очень важно, что с моей стороны как президента УАФ наставники испытывают полное доверие. И это касается не только национальной и молодежной команд. Это касается тренеров всех сборных. Согласитесь, комфортнее работать, когда наставник знают, что ни при каких обстоятельствах президент ассоциации не будет вмешиваться в его работу, просить вызвать или поставить в состав того или иного игрока. Я никогда этого не делал и делать не буду! И при этом тренерам обеспечены все условия для подготовки - сборы, спарринги, участие в турнирах.

После окончания нынешнего отбора мы проанализируем работу тренерского штаба молодежной сборной. И только после этого будем принимать решение. Каким оно будет - сейчас говорить преждевременно. Похожий путь мы прошли с Андреем Шевченко, который получил время на создание новой команды и при этом не боялся экспериментировать, потому что знал о моей полной поддержке. Так же мы поступим и с Русланом.

Его команда начала подготовку одним составом, выиграла несколько турниров. В том числе, впервые за последние 10 лет победила на Турнире Валерия Лобановского. Непосредственно перед стартом отбора к ней присоединились игроки из сборной Александра Петракова. Естественно, нужно время, чтобы они вписались в командную игру, которую строит Руслан Ротань. Поэтому давайте запасемся терпением.