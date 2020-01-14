Ротань: Если собирать такую ​​аудиторию, как во Львове, на каждый матч, игроки будут расти

Руслан Ротань, главный тренер молодежной сборной Украины U-21 прокомментировал решение УАФ провести домашний матч против Северной Ирландии в отборе на Евро-2021 31 марта на Арене Львов.

Тренер отдал должное львовским фанатам футбола.

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"С большим удовольствием отношусь к Львову, к болельщикам. Там хорошие условия для проведения матча. Поддерживаю эту инициативу.

Как показал матч с Данией, поддержка была сумасшедшей. Если молодежная сборная будет собирать такую ​​аудиторию на каждый матч, наши игроки будут расти, видя, для кого играют. Это очень важный шаг", - акцентировал Ротань.