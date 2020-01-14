  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Если собирать такую ​​аудиторию, как во Львове, на каждый матч, игроки будут расти
В тренде

Ротань: Если собирать такую ​​аудиторию, как во Львове, на каждый матч, игроки будут расти

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Игра с Северной Ирландией - на Арене Львов

Ротань: Если собирать такую ​​аудиторию, как во Львове, на каждый матч, игроки будут расти
Новина українською

Руслан Ротань, главный тренер молодежной сборной Украины U-21 прокомментировал решение УАФ провести домашний матч против Северной Ирландии в отборе на Евро-2021 31 марта на Арене Львов.

Тренер отдал должное львовским фанатам футбола.

Читайте такжеРотань назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020

"С большим удовольствием отношусь к Львову, к болельщикам. Там хорошие условия для проведения матча. Поддерживаю эту инициативу.

Как показал матч с Данией, поддержка была сумасшедшей. Если молодежная сборная будет собирать такую ​​аудиторию на каждый матч, наши игроки будут расти, видя, для кого играют. Это очень важный шаг", - акцентировал Ротань.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Арена Львов молодежная сборная Украины молодежная сборная Северной Ирландии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
M&M (Lviv)
14.01.2020 в 08:44
Спасибі.
Ответить
0
0
avatar
zloyded (Киев)
14.01.2020 в 08:21
М-дааа... Игроки будут расти не от квалификации тренера, а от наличия зрителей? Грандиозно! Браво Русик Да увольте его уже поскорее!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...