Ротань: Если собирать такую аудиторию, как во Львове, на каждый матч, игроки будут расти
Игра с Северной Ирландией - на Арене Львов
Руслан Ротань, главный тренер молодежной сборной Украины U-21 прокомментировал решение УАФ провести домашний матч против Северной Ирландии в отборе на Евро-2021 31 марта на Арене Львов.
Тренер отдал должное львовским фанатам футбола.
"С большим удовольствием отношусь к Львову, к болельщикам. Там хорошие условия для проведения матча. Поддерживаю эту инициативу.
Как показал матч с Данией, поддержка была сумасшедшей. Если молодежная сборная будет собирать такую аудиторию на каждый матч, наши игроки будут расти, видя, для кого играют. Это очень важный шаг", - акцентировал Ротань.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (2)
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M&M (Lviv)
14.01.2020 в 08:44
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zloyded (Киев)
14.01.2020 в 08:21
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