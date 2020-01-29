2020-й для молодежной сборной: игра с Италией и 5 сборов

В текущем году команда Руслана Ротаня завершит отбор Евро-2021 (U-21), примет участие в Турнире Валерия Лобановского и сыграет товарищеский матч с "молодежкой" Италии.

Свой первый сбор в нынешнем году молодежная сборная Украины начнет 23 марта. Он будет приурочен к двум поединков отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - с Мальтой на выезде (27 марта) и Северной Ирландией дома (31 марта во Львове).

В мае подопечные Руслана Ротаня примут участие в Турнире Валерия Лобановского. Также на этих соревнованиях будут выступать "молодежки" Португалии, Словении и Болгарии. Этот сбор начнется 25 мая, а сами матчи турнира состоятся 29-го и 31-го числа.

Четырехдневный сбор ждет молодежную сборную Украины в начале лета, в период с 1-го по 4 июня. На 3 число запланирован выездной товарищеский поединок с итальянскими сверстниками.

В последний день августа начнется подготовка к двум выездных матчей отбора чемпионата Европы - в Дании (4 сентября) и в Финляндии (8-го).

Два заключительных поединка квалификационного группового раунда Евро, домашний против Румынии и выездной против Северной Ирландии, команда Руслана Ротаня проведет 8-го и 13 октября соответственно. Подготовку к ним "сине-желтые" начнут 5 октября.

В ноябре возможен еще один сбор, если команда по итогам отборочного турнира попадет в стыковых матчей. Эти поединки состоятся в период с 9 по 18 ноября.