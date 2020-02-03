Тренерский штаб украинской молодежки отправился в Турцию на просмотр игроков

Тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Русланом Ротанем отправился в Турцию, где проводят сборы клубы УПЛ.

Руслан Ротань, Василий Кардаш и Александр Мелащенко в течении 10 дней будут наблюдать за спаррингами украинских клубов, в составе которых есть потенциальные футболисты молодежной сборной.Какие поединки выберут наставники "сине-желтых", будет решено коллегиально в Белеке, где остановится тренерский штаб.

Напомним, что свой ближайший матч отборочного турнира Евро-2021 (U-21) наша сборная проведет 27 марта на выезде с командой Мальты.