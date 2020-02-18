Ротань: Мы прислушиваемся к старшему брату, хотим быть похожими на национальную сборную

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о коммуникации с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко на сборах украинских клубов в Турции.

"Мы разговаривали с Андреем Шевченко о молодежной сборной. Он спрашивал о футболистах, которые его интересуют. Он рассказывал свое видение, в чем нам нужно добавить.

Мы прислушиваемся к старшему брату, хотим быть похожими на национальную сборную. Это хорошая коммуникация, которая должна быть на всех уровнях от национальной, молодежной сборной и вниз по лестнице", – сказал Ротань.