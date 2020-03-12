Ротань пригласил в лагерь молодежной сборной Украины 23 игрока

Через неделю, в понедельник, 23 марта, в молодежной сборной Украины начнется сбор, во время которого она сыграет два поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - выездной против Мальты (27 марта, Гоцо) и домашний против Северной Ирландии (31 марта , Львов).

Для подготовки к этим играм главный тренер сине-желтых Руслан Ротань пригласил 23 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Руслан Нещерет ( "Динамо" Киев), Олег Билык ("Александрия").

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба - "Динамо" Киев), Ефим Конопля ("Десна" Чернигов), Евгений Чеберко ("Заря" Луганск), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба - "Александрия").

Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - "Днепр-1" Днепр), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Богдан Леднев ("Заря" Луганск), Евгений Смирный ("Колос" Ковалевка), Дмитрий Топалов, Виктор Корниенко (оба - "Мариуполь"), Андрей Кравчук ("Олимпик" Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1" Днепр), Назарий Русин ("Динамо" Киев).

Резервный список

Владислав Кучерук, Даниил Скорко (оба - "Динамо" Киев), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Олег Кожушко ("Колос" Ковалевка), Тимур Стецьков ("Александрия"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк).