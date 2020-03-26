Молодой Пятов. Виталий Рева рассказал о подборе вратарей для молодежной сборной Украины

Тренер вратарей молодежной сборной Украины Виталий Рева сообщил о ситуации с голкиперами и рассказал о молодом поколении стражей: Олег Билык, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык.

- Основным голкипером молодежной сборной Украины не является представитель наших грандов - такое бывает нечасто. Вы довольны игрой Олега Билыка?

- В целом да, особых нареканий у меня нет. Давайте начнем с того, что на уровне сборных этот вратарь прошел все ступени юношеского и юниорского футбола. На каком-то этапе он пропал из поля зрения специалистов, но затем оказался в "Александрии". Там с вратарями работает Андрей Ковтун, мы с ним часто общаемся, обмениваемся, мыслями. Когда в начале 2019-го Руслан Ротань собирал новую молодежку (базовый возраст - 1998 год рождения), мы сразу обратили внимание на Олега Билыка, получив хорошие рекомендации в клубе. В тот момент на вратарей 1999 года рождения рассчитывать было нельзя - они готовились к чемпионату мира. У младших ребят тоже были официальные турниры, поэтому в молодежки особого выбора не было.

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Билык хорошо себя проявил с первого дня работы. Команда выиграла два турнира, и он не раз выручал своих партнеров. Все чаще стали доверять Олегу и в клубе, где он конкурирует с опытным Юрием Панькивым, который регулярно вызывается в национальную сборную. У меня не было больших претензий к Билыку в отборочном турнире. Вопросы возникали, скорее, не по игре, а по его внутреннему состоянию, на которое определенное влияние имели внешние факторы, и это могло помешать в конкретном поединке. Но процентов на 90 его выступлениями я доволен. Могу точно сказать, что этот голкипер растет и у него есть перспективы.

- В отборочном турнире в резерве молодежки поочередно были вратари "Динамо" - Владислав Кучерук и Руслан Нещерет. У них есть шансы сыграть в УПЛ в киевском клубе?

- Я знаю, что на них в команде рассчитывают, они все время работают с основным составом. За плечами Кучерука большой опыт выступления в юношеских сборных, а на груди - медаль чемпиона мира. А Нещерет, несмотря на свои 18 лет, на хорошем уровне провел уже не один десяток матчей на международной арене. Думаю, шанс у ребят точно будет, нужно набраться терпения и работать.

- В последнем списке вызванных на сбор не было фамилии Анатолия Трубина. В молодежке на него не рассчитывают?

- Еще как рассчитывают! Дело в том, что как раз в эти сроки в сборной (U-19) были запланированы поединки элитного раунда квалификации чемпионата Европы. В команде Олега Кузнецова Трубин играет важную роль, и мы договорились с Сергеем Краковским, который отвечает там за вратарей, что Толя поедет с ними, согласовав этот вопрос с Русланом Ротанем. Нам не может не нравиться, что в "Шахтере" потихоньку начинают доверять своему молодому воспитаннику - для 19-летнего Анатолия Трубина это большой плюс. Данные у него тоже хорошие, парень он талантливый и трудолюбивый.

- Впервые в список молодежки попал страж ворот "Ворсклы" Дмитрий Ризнык. В Полтаве говорят, что он похож на молодого Андрея Пятова. Вы согласны?

- Да, определенные сходства действительно просматриваются, ведь в молодости Андрей работал вместе с Сергеем Долганским, который сейчас тренирует Ризныка. Впрочем, на вратарские навыки Дмитрия наверное повлияли и его предыдущие наставники - детские специалисты, а также Олег Моргун и Олег Остапенко. И Пятов впоследствии несколько изменил стиль, особенно в последние годы.

Ризнык был в нашем списке изначально прошлого года. Но некоторое время он находился в команде Александра Петракова, а затем мы отдавали предпочтение другим ребятам. Однако 2020 год и Дима начал довольно уверенно, провел за клуб несколько хороших матчей, и мы решили с ним познакомиться. У нас есть определенные требования по выходу из обороны в атаку, и мы стараемся подбирать вратарей, которые хорошо играют ногами. У голкипера "Ворсклы" такие навыки есть.