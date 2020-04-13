Ротань: Многие игроки молодежки скоро будут в национальной сборной

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на некоторые злободневные вопросы относительно игры и игроков своей команды.

- Почему "молодежка" играет хуже, чем юношеская сборная U-20 выглядела на чемпионате мира?

- На самом деле это две разные команды. Действительно, большинство ребят перешли к нам из команды чемпионов мира. Но после больших побед всегда бывает спад, успокоенность. Мы это предвидели. Им нужно время, чтобы прийти в себя. Это не критика, это нормальный процесс для молодых футболистов. Они отдохнут, переосмыслят и будут понимать, что нужно включаться и прогрессировать. Этот год будет показательным для тех, кто был на чемпионате мира.

Я понимаю критику, которая звучит в наш адрес, и принимаю все стрелы на себя. Так получилось, что перед первой игрой, с Финляндией, мы впервые собрались в таком составе. Конечно, я надеялся на лучший результат, но звезды сошлись не в нашу пользу. Виноват в этом только я сам. Надеюсь, наши плохие времена уже позади, и в следующих матчах ребята покажут свои лучшие качества. Процесс строительства команды занимает не один месяц. Для этого нужен как минимум год.

- Хотели бы вы стать тренером "Динамо" или другой команды?

- Я люблю ставить цели. Но сейчас для меня цель номер один - "молодежка". Для меня важно понимание игры, чтобы ребята потом шли дальше, в национальную сборную. Это самое важное. Далеко забегать вперед не надо. Важно то, что есть на данный момент, и я болею и переживаю за это.

- Какие у вас приоритеты в работе с "молодежкой"?

- Подготовка молодежи для национальной сборной. Для меня главным показателем будут не турнирные очки, а то, кто попадет в главную команду страны. Чтобы у ребят было понимание принципов работы. Когда мы начинали, они все схватывали на лету. Но осенью случилось то, что случилось. И мы сделаем работу над ошибками. Сейчас мало команд, которые могут играть первым номером. Но постепенно в Украине их становится больше.

- Кто из игроков нынешней "молодежки" мог бы играть в топ-клубе?

- По потенциалу многие. Фамилий называть не буду, чтобы ребята эмоции не ставили выше коллектив. Увидите, эти исполнители скоро будут в национальной сборной.