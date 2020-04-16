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Цитаишвили: Сборная U-21 играет в другой футбол, чем сборная U-20

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Цитаишвили: Сборная U-21 играет в другой футбол, чем сборная U-20
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Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от игры за сборную U-21.

"Сборная U-21 играет в другой футбол, чем сборная U-20, многим нелегко. Это мой стиль, я все понимаю, что мы играем в сборной U-21. Я только за, чтобы такой футбол был. Таким футболом мы можем бороться с грандами.

В сборной U-20 мы строили эту структуру игры года четыре. А тут, естественно, что результата сразу не должно быть. Хотелось бы, но люди разные, из разных команд. Один первый раз играет в такой футбол, второй еще не понимает.

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Надо, чтобы была сыгранность и все понимали друг друга. Мне очень нравится тренерский штаб, топовый, хорошо общаемся, объясняют, как детям в школе. Игроки, которые понимают, все выполняют", - рассказал Цитаишвили

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Украина U-20 Георгий Цитаишвили
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Источник:
Трибуна

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