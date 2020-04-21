Мемориал Лобановского в этом году не состоится

Ежегодный товарищеский турнир Валерия Лобановского, который должен был пройти 29-31 мая в Киеве, в этом году не состоится.

Из-за пандемии коронавируса турнир был отменен.

Соревнования перенесены на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

Напомним, что в этом году в турнире должны были принят участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Также планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).