  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мемориал Лобановского в этом году не состоится
В тренде

Мемориал Лобановского в этом году не состоится

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Турнир отменен из-за пандемии коронавируса

Мемориал Лобановского в этом году не состоится
Новина українською

Ежегодный товарищеский турнир Валерия Лобановского, который должен был пройти 29-31 мая в Киеве, в этом году не состоится.

Из-за пандемии коронавируса турнир был отменен.

Соревнования перенесены на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

Напомним, что в этом году в турнире должны были принят участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Также планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Мемориал имени Валерия Лобановского коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...