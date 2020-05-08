Хавбек молодежной сборной заметил основной "баг" в подготовке юношей в Украине

Вингер "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поискал причину, почему украинские ребята фейерят в юношеском футболе, но теряются во взрослом.

Совсем наоборот, по словам Гео, в подготовке юных футболистов в европейских клубах топ-чемпионатов.

Почему в 15, 16 и 17 лет украинцы выигрывают во всех юношеских соревнованиях? Потому что мы физически готовы. А они учатся технике в то время.

Позже, уже в 19 лет, они начинают набирать физику и до 19-20 лет усиливают физикой свою технику, которую имеют еще из школы.

Мы же техники не набираем, а постоянно бегаем. Бег действительно является основным фактором, но важно и то, как ты видишь поле.

Поэтому украинцам всегда труднее играть в Европе. Потому что во всех хорошая школа, но если добавить подготовки по принципам той же "Барселоны" - будет еще лучше.