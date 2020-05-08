Хавбек молодежной сборной заметил основной "баг" в подготовке юношей в Украине
"У нас - физика, у них - техника"
Вингер "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили поискал причину, почему украинские ребята фейерят в юношеском футболе, но теряются во взрослом.
Совсем наоборот, по словам Гео, в подготовке юных футболистов в европейских клубах топ-чемпионатов.
Почему в 15, 16 и 17 лет украинцы выигрывают во всех юношеских соревнованиях? Потому что мы физически готовы. А они учатся технике в то время.
Позже, уже в 19 лет, они начинают набирать физику и до 19-20 лет усиливают физикой свою технику, которую имеют еще из школы.
Мы же техники не набираем, а постоянно бегаем. Бег действительно является основным фактором, но важно и то, как ты видишь поле.
Поэтому украинцам всегда труднее играть в Европе. Потому что во всех хорошая школа, но если добавить подготовки по принципам той же "Барселоны" - будет еще лучше.
В то же время в футболе Украины футболистам позволяют взрослеть существенно позже, чем за рубежом.
Когда мы играли против того же "Андерлехта", они уже стоили по 4-5 миллионов, у каждого был дебют в первой команде, того же "Ювентуса". При том что мы их "раздели" 3:0!
В "Андерлехте" играл парень 2002 года рождения Жереми Доку, совсем маленького роста, часто ошибался. Но как сложнее всего было играть как раз с ним! Он каким-то гением был - прокидал мяч и никто догнать не мог. И никто не обратил внимания на то, что ему 16 лет было - все смотрели на его способности и хотели вывести этого игрока на топ-уровень.
Де Лигт? Ничего удивительного он не делал, разве что головой выигрывал. Дзаниоло играл против нас за "Интер". Недавно сидели мы с Шапаренко и вспоминали: Как это так, что он в "Роме" играет? Смотрю, в первой команде! Никто не спрашивает, какой ты в отборе - дали сыграть - и стоит 60-70 млн. Якобы мы их обыгрывали и во всем были лучше, но этот барьер...