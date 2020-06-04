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Руслан Фомин: Самоотдачи добавило то, что нас начали показывать по телевизору

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

О серебре молодежного Евро

Руслан Фомин: Самоотдачи добавило то, что нас начали показывать по телевизору
Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин вспомнил в разговоре с телеканалом Футбол успех молодежной сборной Украины 2006 года на чемпионате Европы.

Тогда подопечные Алексея Михайличенко получили вице-чемпионство, уступив лишь Нидерландам в финале турнира.

- Этот момент надолго останется в памяти. У нас тогда была хорошая сборная, многие игроки выступали в высшей лиге и на ведущих ролях в своих клубах.

- Какова цель стояла перед командой в начале турнира?

- Никто не верил, что нам удастся добраться до финала. Все приходило с опытом. У нас в группе были Нидерланды, Италия и Дания - очень сильные соперники.

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- Вы забили Нидерландам и Дании. Что при этом чувствовали?

- Были приятные моменты - это юношеский адреналин и всплеск эмоций. Понимали, что на нас смотрят, хотя соцсетей не было. По телевизору нас начали показывать, когда дошли до полуфинала. Нам еще больше добавлял эмоций тот факт, что нас смотрит вся страна. Это придало самоотдачи.

- Ваша серебряная медаль сохранилась до сих пор?

- Да, она сохранилась и висит на видном месте.

После того чемпионата Европы хотелось попасть в национальную команду. Когда мы узнали, что поехал Яценко, Милевский и Пятов, тоже хотелось попасть в команду Блохина. Каждый об этом мечтал.

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В статье: Андрей Пятов Артем Милевский ФК Мариуполь Руслан Фомин Олег Блохин Алексей Михайличенко молодежная сборная Украины Александр Яценко Молодежная сборная Нидерландов чемпионат Европы U-21
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Источник:
ТК Футбол

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