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Мы - Чемпионы мира! Сегодня годовщина победы Украины на молодежном Мундиале

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Вспоминаем триумф команды Александра Петракова

Мы - Чемпионы мира! Сегодня годовщина победы Украины на молодежном Мундиале
UA-Футбол
Новина українською

15 июня - золотая дата в истории украинского футбола. Именно в этот день в 2019 году сборная Украины, составленная из игроков в возрасте до 20 лет, победила в финале мирового первенства.

Команда Александра Петракова начала свой путь на турнире, который проходил в Польше, победой над США. Далее была тяжелая минимальная победа над Катаром и ничья с Нигерией, которая позволила нам финишировать первыми в группе. В 1/8 финала сине-желтые расправились с Панамой - 4:1, а в четвертьфинале минимально одолели Колумбию. Интересно, что в том матче не участвовал основной голкипер Андрей Лунин, который отлучался в лагерь национальной сборной. Команда Шевченко тогда как раз добыла яркую победу над Сербией.

В полуфинале украинцев ожидало испытание сильной сборной Италии. В нервной игре все решил единственный гол, забитый Сергеем Булецой. При этом доигрывала команда Петракова матч в меньшинстве, ведь вторую желтую получил лидер обороны Денис Попов. Уже в компенсированное арбитром время итальянцы забили в ответ, но арбитр взятие ворот отменил после просмотра ВАР.

Наконец, финал против Южной Кореи, в составе которой выделялся игрок "Валенсии" Ли Кан Ин. Александр Петраков удивил тем, что выпустил с первых минут Супрягу на острие, а не Сикана, который был основным на протяжении всего турнира и забил четыре гола. Дениса Попова в основе заменил Сафронов.

Уже на пятой минуте украинцы пропустили - отличился упоминавшийся Ли Кан Ин. Однако на 34-й минуте Супряга выровнял положение, классно сыграв в штрафной, а в начале второго тайма он реализовал выход один на один. Точку поставил Георгий Цитаишвили, который совершил рывок со своей половины поля!

Мы - Чемпионы мира! Сегодня годовщина победы Украины на молодежном Мундиале - изображение 1

После игры Александр Петраков заявил, что это главный матч его жизнь, а на днях рассказал, что Андрей Шевченко просил от него играть в стиле национальной сборной. Однако тренер решил действовать так, как он считает нужным - от обороны. В конце концов, это принесло результат.

Добавим, что в настоящее время из игроков, которые были основными на Мундиале, стабильное место в основе своих команд имеют Попов, Булеца, Супряга, Бондарь начал пидпускатись к основе "Шахтера", Конопля приобретает опыт в "Десне", Лунин наконец начал играть, уйдя в аренду в "Овьедо", Цитаишвили получает шансы в "Динамо".

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К слову, вся команда получила от УАФ один миллион долларов премиальных.

Чемпионат мира-2019 (U-20). Финал
15 июня 2019. Польша. Лодзь. Городской стадион
Украина - Южная Корея 3:1
Голы: Супряга 34, Супряга 52, Цитаишвили 89 - Ли Канг Ин 5 (пен.)
Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлёв (Чех 56), Цитаишвили, Булеца (Кащук 89), Супряга (Сикан 63)

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В статье: Чемпионат Мира U-20
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
15.06.2020 в 09:01
Реальная действительности УПЛ показывает, что молодежное первенство во взрослом футболе мало что значит
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