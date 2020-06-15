Мы - Чемпионы мира! Сегодня годовщина победы Украины на молодежном Мундиале

15 июня - золотая дата в истории украинского футбола. Именно в этот день в 2019 году сборная Украины, составленная из игроков в возрасте до 20 лет, победила в финале мирового первенства.

Команда Александра Петракова начала свой путь на турнире, который проходил в Польше, победой над США. Далее была тяжелая минимальная победа над Катаром и ничья с Нигерией, которая позволила нам финишировать первыми в группе. В 1/8 финала сине-желтые расправились с Панамой - 4:1, а в четвертьфинале минимально одолели Колумбию. Интересно, что в том матче не участвовал основной голкипер Андрей Лунин, который отлучался в лагерь национальной сборной. Команда Шевченко тогда как раз добыла яркую победу над Сербией.

В полуфинале украинцев ожидало испытание сильной сборной Италии. В нервной игре все решил единственный гол, забитый Сергеем Булецой. При этом доигрывала команда Петракова матч в меньшинстве, ведь вторую желтую получил лидер обороны Денис Попов. Уже в компенсированное арбитром время итальянцы забили в ответ, но арбитр взятие ворот отменил после просмотра ВАР.

Наконец, финал против Южной Кореи, в составе которой выделялся игрок "Валенсии" Ли Кан Ин. Александр Петраков удивил тем, что выпустил с первых минут Супрягу на острие, а не Сикана, который был основным на протяжении всего турнира и забил четыре гола. Дениса Попова в основе заменил Сафронов.

Уже на пятой минуте украинцы пропустили - отличился упоминавшийся Ли Кан Ин. Однако на 34-й минуте Супряга выровнял положение, классно сыграв в штрафной, а в начале второго тайма он реализовал выход один на один. Точку поставил Георгий Цитаишвили, который совершил рывок со своей половины поля!

После игры Александр Петраков заявил, что это главный матч его жизнь, а на днях рассказал, что Андрей Шевченко просил от него играть в стиле национальной сборной. Однако тренер решил действовать так, как он считает нужным - от обороны. В конце концов, это принесло результат.

Добавим, что в настоящее время из игроков, которые были основными на Мундиале, стабильное место в основе своих команд имеют Попов, Булеца, Супряга, Бондарь начал пидпускатись к основе "Шахтера", Конопля приобретает опыт в "Десне", Лунин наконец начал играть, уйдя в аренду в "Овьедо", Цитаишвили получает шансы в "Динамо".

К слову, вся команда получила от УАФ один миллион долларов премиальных.

Чемпионат мира-2019 (U-20). Финал

15 июня 2019. Польша. Лодзь. Городской стадион

Украина - Южная Корея 3:1

Голы: Супряга 34, Супряга 52, Цитаишвили 89 - Ли Канг Ин 5 (пен.)

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Корниенко, Конопля, Дрышлюк, Хахлёв (Чех 56), Цитаишвили, Булеца (Кащук 89), Супряга (Сикан 63)