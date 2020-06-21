Александр Петраков: Я сам и посоветовал Миколенко не ехать на ЧМ-2019 U-20

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков, который привел украинскую сборную U-20 к победе на ЧМ-2019, рассказал, что Виталий Миколенко не поехал на тот чемпионат мира по его инициативе.

"Я сам и посоветовал Виталику не ехать. Зная, что впереди у национальной сборной важный матч отборочного раунда Евро-2020 против сербов во Львове. Было понятно, что Шевченко Миколенко туда довызовет. Зачем парня дергать во все стороны, если надо определиться с приоритетами?

У нас решение насчет тренеров сборных всех возрастов принимает коуч национальной команды. Соответственно Андрей Шевченко определяет концепцию и приоритеты. Ему принадлежит первоочередное право вызова игроков. Поэтому я с пониманием отнесся, когда на тот же матч с сербами перед нашим четвертьфиналом с колумбийцами Шевченко решил вызвать Лунина. Такие ситуации были предопределены, поэтому недоразумений быть не могло", – рассказал Петраков.