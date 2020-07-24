Вратарь Ворсклы получил приглашение в команду Руслана Ротаня
До конца года проведут 2 матча
Один из вратарей "Ворсклы", Дмитрий Резник, внесен в список кандидатов в молодежную сборную Украины (U-21).
С 26 августа полтавский страж ворот примет участие в 5-дневном учебно-тренировочном сборе молодежки под руководством Руслана Ротаня.
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В сентябре текущего года на Украину U-21 ждут два отборочных матча отбора к ЧЕ-2019/2021 со сборными Дании и Финляндии.
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Источник:Ворскла
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Комментарии (1)
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zago51
24.07.2020 в 16:59
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 14:54
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