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Вратарь Ворсклы получил приглашение в команду Руслана Ротаня

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

До конца года проведут 2 матча

Вратарь Ворсклы получил приглашение в команду Руслана Ротаня
Новина українською

Один из вратарей "Ворсклы", Дмитрий Резник, внесен в список кандидатов в молодежную сборную Украины (U-21).

С 26 августа полтавский страж ворот примет участие в 5-дневном учебно-тренировочном сборе молодежки под руководством Руслана Ротаня.

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В сентябре текущего года на Украину U-21 ждут два отборочных матча отбора к ЧЕ-2019/2021 со сборными Дании и Финляндии.

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В статье: молодежная сборная Украины Дмитрий Ризнык Дмитрий Ризник
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Источник:
Ворскла

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Комментарии (1)
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zago51
24.07.2020 в 16:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 14:54
а Ротаня что ещё не уволили -вот это вы даёте слуги футбола --угробил команду и продолжает работать --ждите сюрпризов опозорит ещё не один раз
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