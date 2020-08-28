Финляндия определилась с местом проведения матча с Украиной

Стало известно место проведения поединка отборочного турнира чемпионата Европы-2019/2021 среди молодежных сборных Финляндия - Украина.

Матч квалификации Евро-2021 (U-21) состоится во вторник, 8 сентября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки, который вмещает 37 500 зрителей. Начало встречи - в 19.00.

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Ближайший поединок подопечные Руслана Ротаня проведут в пятницу, 4 сентября, в Ольборге с Данией (19.00).

Нашей команде в квалификационной группе 8 осталось провести шесть матчей: с Мальтой на выезде, Северной Ирландией дома и на выезде, Данией и Финляндией на выезде, Румынией дома.

Сейчас команда Руслана Ротаня занимает в группе четвертое место из 6 команд.