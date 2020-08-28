Ротань: Важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал начало учебно-тренировочного сбора команды .

"Наконец мы собрались, ребята прибыли в расположение сборной в отличном настроении. Хочу поблагодарить тренеров всех команд, вовремя отпустили своих игроков на сбор. Нам эти три дня – как глоток свежего воздуха, ведь мы не виделись девять месяцев.

Для ребят было важно вспомнить основы нашего игрового механизма. И все равно я вижу, что такие вещи со временем забываются. Сейчас важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру", – сказал Ротань.

Напомним, что данный сбор предшествует матчам отбора Евро-2021, в рамках которого Украина сыграет 4 сентября Данией, а 8-го с Финляндией.