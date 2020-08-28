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Ротань: Важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка начала свой учебно-тренировочный свой сбор

Ротань: Важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал начало учебно-тренировочного сбора команды.

"Наконец мы собрались, ребята прибыли в расположение сборной в отличном настроении. Хочу поблагодарить тренеров всех команд, вовремя отпустили своих игроков на сбор. Нам эти три дня – как глоток свежего воздуха, ведь мы не виделись девять месяцев.

Для ребят было важно вспомнить основы нашего игрового механизма. И все равно я вижу, что такие вещи со временем забываются. Сейчас важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру", – сказал Ротань.

Напомним, что данный сбор предшествует матчам отбора Евро-2021, в рамках которого Украина сыграет 4 сентября Данией, а 8-го с Финляндией.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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