Цитаишвили: Нужно выиграть два матча, у "молодежки" есть все шансы
Команда Ротаня готовится к матчам с Данией и Финляндией
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о подготовке
- Как настроение?
- Все отлично, соскучились по сборной, потому что 9 месяцев не виделись. На 100% готов, физически так точно.
- Какие задания ставит тренерский штаб молодежной сборной?
- Придерживаемся своей игры, неважно, какое положение в таблице. Играем первым номером и будем работать, чтобы это получалось.
- Насколько важно вспомнить игровые связи?
- Важно, конечно, но мы знаем, у кого какие качества.
- У вас два непростых матча впереди...
- Конечно, нужно два матча выиграть и для этого мы приехали сюда, не будто мы на последнем месте. У нас есть все шансы.
- В сборной есть дебютанты - познакомились уже с ребятами?
- Да, все нормально, приняли хорошо, познакомились и со временем уже подружимся.
- Эрик Шуранов приехал из Германии...
- Да, он со мной живет. Я ему подскажу, что к чему и все будет нормально.
- Как оценишь психологическое состояние после двух матчей "Динамо"?
- Я считаю, что клубные игры не влияют на психологическое состояние. Приезжаем на матчи сборной как с чистого листа и думаем о сборной. Будем готовиться максимально, нам нужен результат.
- Что можешь сказать о соперниках - Дании и Финляндии?
- Пока еще не разбирали, будем смотреть и знакомиться ближе с командами.
- Руслан Ротань показывал, что нужно больше фланги задействовать - это уже наработки перед матчами?
- Нет, это мы вспоминаем, что делали 9 месяцев назад. Прошло довольно много времени.