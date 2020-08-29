  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Цитаишвили: Нужно выиграть два матча, у "молодежки" есть все шансы
В тренде

Цитаишвили: Нужно выиграть два матча, у "молодежки" есть все шансы

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Команда Ротаня готовится к матчам с Данией и Финляндией

Цитаишвили: Нужно выиграть два матча, у "молодежки" есть все шансы
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о подготовке молодежной сборной Украины к отборочным матчам Евро-2021 матчам против Дании и Финляндии.

- Как настроение?

- Все отлично, соскучились по сборной, потому что 9 месяцев не виделись. На 100% готов, физически так точно.

- Какие задания ставит тренерский штаб молодежной сборной?

- Придерживаемся своей игры, неважно, какое положение в таблице. Играем первым номером и будем работать, чтобы это получалось.

- Насколько важно вспомнить игровые связи?

- Важно, конечно, но мы знаем, у кого какие качества.

- У вас два непростых матча впереди...

- Конечно, нужно два матча выиграть и для этого мы приехали сюда, не будто мы на последнем месте. У нас есть все шансы.

- В сборной есть дебютанты - познакомились уже с ребятами?

- Да, все нормально, приняли хорошо, познакомились и со временем уже подружимся.

- Эрик Шуранов приехал из Германии...

- Да, он со мной живет. Я ему подскажу, что к чему и все будет нормально.

- Как оценишь психологическое состояние после двух матчей "Динамо"?

- Я считаю, что клубные игры не влияют на психологическое состояние. Приезжаем на матчи сборной как с чистого листа и думаем о сборной. Будем готовиться максимально, нам нужен результат.

- Что можешь сказать о соперниках - Дании и Финляндии?

- Пока еще не разбирали, будем смотреть и знакомиться ближе с командами.

- Руслан Ротань показывал, что нужно больше фланги задействовать - это уже наработки перед матчами?

- Нет, это мы вспоминаем, что делали 9 месяцев назад. Прошло довольно много времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Referee-12 (Новая Прага)
29.08.2020 в 01:49
та какие шансы?) Не чудите)))))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...