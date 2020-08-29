Цитаишвили: Нужно выиграть два матча, у "молодежки" есть все шансы

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о подготовке молодежной сборной Украины к отборочным матчам Евро-2021 матчам против Дании и Финляндии.

- Как настроение?

- Все отлично, соскучились по сборной, потому что 9 месяцев не виделись. На 100% готов, физически так точно.

- Какие задания ставит тренерский штаб молодежной сборной?

- Придерживаемся своей игры, неважно, какое положение в таблице. Играем первым номером и будем работать, чтобы это получалось.

- Насколько важно вспомнить игровые связи?

- Важно, конечно, но мы знаем, у кого какие качества.

- У вас два непростых матча впереди...

- Конечно, нужно два матча выиграть и для этого мы приехали сюда, не будто мы на последнем месте. У нас есть все шансы.

- В сборной есть дебютанты - познакомились уже с ребятами?

- Да, все нормально, приняли хорошо, познакомились и со временем уже подружимся.

- Эрик Шуранов приехал из Германии...

- Да, он со мной живет. Я ему подскажу, что к чему и все будет нормально.

- Как оценишь психологическое состояние после двух матчей "Динамо"?

- Я считаю, что клубные игры не влияют на психологическое состояние. Приезжаем на матчи сборной как с чистого листа и думаем о сборной. Будем готовиться максимально, нам нужен результат.

- Что можешь сказать о соперниках - Дании и Финляндии?

- Пока еще не разбирали, будем смотреть и знакомиться ближе с командами.

- Руслан Ротань показывал, что нужно больше фланги задействовать - это уже наработки перед матчами?

- Нет, это мы вспоминаем, что делали 9 месяцев назад. Прошло довольно много времени.