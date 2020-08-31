Ротань: Выходим на поле, чтобы побеждать, но при этом хотим показывать и хороший футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог спарринга с "Олимпиком" (5:1) и рассказал о дальнейших планах команды.

- Руслан Петрович, как вы прокомментируете итог контрольного поединка с "Олимпиком"?

- Нет смысла что-то говорить о результате, поскольку это был просто товарищеский матч, в котором нам нужно было вспомнить наработанные связи, структуру игры, ведь мы не виделись с ребятами девять месяцев. Однозначно, это было лучше, чем тренировки. Этот спарринг дал тренерскому штабу много пищи для размышлений, поскольку в действиях команды были и положительные моменты, и не очень. Мы обязательно укажем ребятам на ошибки и будем двигаться дальше.

- В поединке было много тактических изменений...

- Если вы заметили, у нас появилось много новых молодых футболистов. Это наше будущее, но очень важно, чтобы они как можно быстрее приняли наши требования. Пока их настроение мне очень нравится.

- Второй тайм, в котором "молодежка" забила четыре мяча, вам понравился больше?

- Если говорить о целостности игры, тем больше мне понравилась первая 45-минутка. После перерыва хватало разрывов между линиями, хотя при этом команда хорошо заходила во вторую и третью зоны, что, собственно, тренерский штаб и хочет видеть от коллектива.

- Как вам дебют Эрика Шуранова?

- Он неплохо играл на команду, заметно желание футболиста работать так, как от него требуют.

- Кроме контроля мяча, на чем вы еще делаете акцент в работе с командой?

- Контроль бывает разным. Иногда футболисты спешили, доставляя мяч на ударную позицию. Ребята знают, что у нас есть структура, которую хочется выдерживать, нужно быстрее работать с мячом и выбирать правильные позиции в передачах.

- Леднев сыграл около 20 минут...

- Богдан почувствовал небольшое недомогание, поэтому мы решили его поберечь.

- Александр Сирота вызван в главную команду страны, но в "молодежку" был доввызван Андрей Стрижак...

- Мы хотим посмотреть этого парня в деле. Но еще раз повторюсь, молодежная сборная Украины работает в интересах главной команды страны. И если Андрей Шевченко будет заинтересован в наших футболистах, мы будем на седьмом небе от счастья (улыбается).

- Дальше все по плану?

- Да. Сейчас мы полностью переключаемся на подготовку к игре со сборной Дании, в гости к которой отправимся 3 сентября, 4-го - матч, а потом мы перелетаем в Финляндию на второй в этой спарке отборочный поединок.

- В Дании и Финляндии "молодежка" будет играть на победу?

- Безусловно. Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать, но при этом хотим показывать и хороший футбол.

- На сколько процентов вы для себя уже определили стартовый состав на матч с датчанами?

- У нас еще есть несколько дней. На поле выйдут сильнейшие на тот момент игроки.