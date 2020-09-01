Чеберко изучает немецкий и делится мыслями о будущем матче Украины с Данией
Молодежка
Капитан молодежной сборной Украины, центральный защитник Евгений Чеберко рассказал о подготовке команды к ближайшему матчу отборочного турнира Евро-2021.
Мы готовимся от игры к игре, поэтому теперь все наши мысли - о поединке отбора против сборной Дании. В Ольборге нас ждет очень сложный матч, но мы хотим добиться максимального результата и показать содержательный футбол.
Что касается ласки, я понемногу адаптируюсь в команде, изучаю немецкий язык. Мне все помогают, видно, что там дружеская атмосфера. Постараюсь как можно быстрее стать в новом коллективе своим.
Матч с Данией молодежная сборная Украины играет в пятницу, 4 сентября. Начало игры в 19:00.