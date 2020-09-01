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Чеберко изучает немецкий и делится мыслями о будущем матче Украины с Данией

Молодежная сборная Украины
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Молодежка

Чеберко изучает немецкий и делится мыслями о будущем матче Украины с Данией
Новина українською

Капитан молодежной сборной Украины, центральный защитник Евгений Чеберко рассказал о подготовке команды к ближайшему матчу отборочного турнира Евро-2021.

Мы готовимся от игры к игре, поэтому теперь все наши мысли - о поединке отбора против сборной Дании. В Ольборге нас ждет очень сложный матч, но мы хотим добиться максимального результата и показать содержательный футбол.

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Что касается ласки, я понемногу адаптируюсь в команде, изучаю немецкий язык. Мне все помогают, видно, что там дружеская атмосфера. Постараюсь как можно быстрее стать в новом коллективе своим.

Матч с Данией молодежная сборная Украины играет в пятницу, 4 сентября. Начало игры в 19:00.

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В статье: Дания молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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