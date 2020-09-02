Сирота: Приехать в национальную сборную - дорогого стоит

В конце августа 20-летний защитник “Динамо” Александр Сирота получил дебютный вызов от Андрея Шевченко в национальную сборную Украины. А вчера центрбек вернулся в Киев , чтобы помочь молодежной сборной в ближайших поединках отбора на Евро-2021 с Данией и Финляндией, о чем и рассказал в своем интервью.

- Александр, ты провел почти неделю в расположении национальной сборной. Как прошло знакомство с командой и адаптация в ней? Быстро влился в коллектив?

- В национальной команде отличный коллектив, все ребята очень хорошие. Что касается тренировочного процесса, то все очень понравилось: и подход, и индивидуальные беседы, и теория. Все классно, на высшем уровне.

- Какие главные уроки извлек для себя из работы под руководством Шевченко и его тренерского штаба?

- Это я бы оставил для себя. Мы разбирали некоторые тактические моменты, действия в тех или иных ситуациях. Подсказывали, как нужно было действовать в той же игре против “Шахтера”. Все запоминаю и выношу для себя.

- Нет ли сожаления, что уже не выйдет в ближайшее время дебютировать за национальную команду?

- Нет, вы что! Все в моих руках и зависит только от меня. Наоборот, считаю, что приехать в национальную сборную - дорогого стоит.

- То есть этот вызов мотивирует работать еще старательнее, чтобы и в дальнейшем получать шансы от Андрея Шевченко?

- Да, конечно.

- Сейчас ты присоединился к молодежной сборной, и если ребята после 9-месячного перерыва уже несколько дней тренируются вместе, то тебе приходится ускоренно вливаться в тренировочный процесс команды. Усложняет ли это работу?

- Не сказал бы, я ведь тоже тренировался. Думаю, у всех физическая подготовка плюс-минус одинаковая.

- Руслан Ротань не раз говорил, что молодежная сборная берет пример с национальной команды. Как это проявляется в тренировочном процессе?

- Да, упражнения похожие. И, насколько я успел понять по вчерашней тренировке, требования тоже схожи. Поэтому мне особо не приходится переключаться.

- Молодежной сборной нужно спасать турнирное положение, команда идет на 4-м месте в отборочной группе. Не теряете надежды добыть путевку на Евро?

- Все мысли - только о победе в ближайших двух матчах. Вы правильно сказали, что турнирное положение дает о себе знать и нужно исправлять ситуацию. Настроение в команде отличное, поэтому, думаю, мы подойдем к этим поединкам в хорошей форме - и физической, и психологической.

- Первая встреча - с лидерами группы, сборной Дании, которая выиграла все матчи отбора. За счет чего можно обыграть эту команду, что можно ей противопоставить?

- Просто нужно показывать наш футбол, в который мы умеем играть, и ничего не выдумывать. У нас очень сильные ребята в техническом плане. Думаю, если мы сыграем организованно, то можем выиграть у Дании.