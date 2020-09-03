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С двумя нападающими. Молодежная сборная Украины отправилась в Скандинавию

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

На два выездных матча

С двумя нападающими. Молодежная сборная Украины отправилась в Скандинавию
Новина українською

Сегодня в 10.00 делегация молодежной сборной Украины чартерным рейсом из аэропорта Жуляны вылетела в Данию, где 4 сентября сине-желтые проведут отборочный матч чемпионата Европы-2021 (U-21) против команды Дании.

В составе украинской делегации - 23 футболиста.

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Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Ризнык ( "Ворскла" Полтава), Олег Билык ( «Александрия»), Анатолий Трубин ( «Шахтер» Донецк).

Защитники: Ефим Конопля ("Десна" Чернигов), Александр Сирота, Данил Скорко, Илья Забарный (все - "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак (СК "Днепр-1" Днепр), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло ("Александрия").

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все - "Динамо" Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Максим Чех, Алексей Кащук Дмитрий Топалов (все - "Мариуполь"), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба - "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Эрик Шуранов ("Нюрнберг", Германия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Накануне вылета игроки сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Все они были отрицательными. В день матча эту процедуру команда повторить.

По предматчевым мероприятиям, то после обеда у "молодежки" будет небольшой отдых и теория, а затем состоится предигровая тренировки.

В субботу после поединка в Ольборге сине-желтые перелетят в Хельсинки, где 8 сентября должен состояться их матч со сборной Финляндии.

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В статье: Руслан Ротань Украина Дания молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Comment06 (Украина)
03.09.2020 в 15:09
Хорошиий был игрок! А в отношении Ротаня- тренера- только матерные слова! Ему доверили чемпионов мира, а он с ними из заштатной отборочной группы молодежного ЧЕ все шансы на выход потерял еще в первом круге! Ну, зачем было отстранять Петракова? Позорники-вредители!
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simply_the_best (Львов)
03.09.2020 в 15:46
А зарплаты чиновникам из УАФ- ситуация такая же. Везде свои люди на правильных местах. Вот и Ротань оказывается тренер молодой и очень перспективный)))))
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2020 в 14:57
Ротань проиграшь и твоя отставка --хватит позора Украине а вы слуги футбола почему молчите или вам всё подходит как пустышка который не имеет опыта убивает молодёжку--вам не стыдно за такой выбор
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Бутига (Чернигов)
03.09.2020 в 14:47
Артем Бондаренко тоже Мариуполь.
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