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Сегодня украинская молодёжка сыграет с Данией в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Вслед за Данией банда Руслана Ротаня отправится в Финляндию

Сегодня украинская молодёжка сыграет с Данией в отборе на Евро-2021
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня впервые с ноября прошлого года молодёжка сборная Украины проведёт официальный матч. Соперником нашей команды будет Дания, на поле которой поединок и состоится.

Дания - Украина
4 сентября. Ольборг. Начало в 19:00
Онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь

Какой формат молодёжного Евро-2021?

На квалификационном этапе сборные разбиты на девять групп по шесть или пять участников в каждой. Отбор завершится осенью 2020 года. В финальный турнир выйдут девять победителей групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места. К ним присоединяются Венгрия и Словения - хозяева решающего этапа Евро-2021.

Сама финальная пулька на этот раз будет разбита на две части. С 24 по 31 марта 16 финалистов Евро проведут групповой этап, по две лучшие команды выходят в плей-офф турнира. Раунд навылет пройдёт с 31 мая по 6 июня. Финал Евро-2021 U-21 примет Любляна.

Какова ситуация у нашей молодёжки в отборе?

Всё очень плохо. После четырёх матчей - а это практически половина дистанции наша сборная набрала всего три очка и занимает четвёртую строчку. К тому же, три из пяти домашних матчей в отборе уже сыграны. Даже две победы в сентябре над Данией и Финляндией не гарантируют, что наша команда поднимется ещё хотя бы на одну строчку выше. А вот пропустить вперёд Северную Ирландию или Мальту - вероятность очень велика.

Предыдущие матчи молодёжки в отборе на Евро-2021

Украина - Финляндия 0:2
Украина - Мальта 4:0 (Топалов, Русин, Леднев, Цитаишвили)
Румыния - Украина 3:0
Украина - Дания 2:3 (Русин, Шапаренко)

Сегодня украинская молодёжка сыграет с Данией в отборе на Евро-2021 - изображение 1

Кто сегодня сыграет за молодёжку?

Состав очень интересный. Хватает игроков, которые в настоящий момент основные в своих клубах.

Ориентировочный состав сборной Украины против Дании (слева - направо): Резник - Дубинчак, Сирота, Чеберко, Конопля - Батагов, Чех - Лунёв, Леднев, Цитаишвили - Сикан.

Среди всей заявки нашей команды обращает на себя внимание Эрик Шуранов. Форвард представляет немецкий "Нюрнберг" и получил дебютный вызов в украинскую молодёжку. Есть очень большие шансы его сегодня увидеть на поле.

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В статье: Украина U-21 Дания U-21
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Комментарии (7)
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dmtroyan (Полтава)
04.09.2020 в 12:46
Команда топових гравців без професійного тренера і ... результат на табло, тобто в таблиці.
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0
0
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zloyded (Киев)
04.09.2020 в 12:38
А где-же и для чего вообще созданы эти кАНАЛы Футбол, что такие игры не транслируют?!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.09.2020 в 13:31
Для чого? Щоб обслуговувати та нахвалювати Східну Барселону.
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0
0
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armik (Киев)
04.09.2020 в 11:59
Последний матч ротаня?
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+2
-1
megrivan (Курячі Лози)
04.09.2020 в 11:42
Где смотреть?
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2020 в 11:58
А что там смотреть? На таблицу посмотри а матч само собой перехочеться смотреть
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
04.09.2020 в 12:42
Неправильный подход. Мне, например, интересно, как будут выглядеть тот или иной футболист. Что касается таблицы, то здесь, действительно, плохо и лучше не будет.
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0


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