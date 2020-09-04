Сегодня украинская молодёжка сыграет с Данией в отборе на Евро-2021
Вслед за Данией банда Руслана Ротаня отправится в Финляндию
Сегодня впервые с ноября прошлого года молодёжка сборная Украины проведёт официальный матч. Соперником нашей команды будет Дания, на поле которой поединок и состоится.
Дания - Украина
4 сентября. Ольборг. Начало в 19:00
Онлайн-трансляция матча на UA-Футбол
Какой формат молодёжного Евро-2021?
На квалификационном этапе сборные разбиты на девять групп по шесть или пять участников в каждой. Отбор завершится осенью 2020 года. В финальный турнир выйдут девять победителей групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места. К ним присоединяются Венгрия и Словения - хозяева решающего этапа Евро-2021.
Сама финальная пулька на этот раз будет разбита на две части. С 24 по 31 марта 16 финалистов Евро проведут групповой этап, по две лучшие команды выходят в плей-офф турнира. Раунд навылет пройдёт с 31 мая по 6 июня. Финал Евро-2021 U-21 примет Любляна.
Какова ситуация у нашей молодёжки в отборе?
Всё очень плохо. После четырёх матчей - а это практически половина дистанции наша сборная набрала всего три очка и занимает четвёртую строчку. К тому же, три из пяти домашних матчей в отборе уже сыграны. Даже две победы в сентябре над Данией и Финляндией не гарантируют, что наша команда поднимется ещё хотя бы на одну строчку выше. А вот пропустить вперёд Северную Ирландию или Мальту - вероятность очень велика.
Предыдущие матчи молодёжки в отборе на Евро-2021
Украина - Финляндия 0:2
Украина - Мальта 4:0 (Топалов, Русин, Леднев, Цитаишвили)
Румыния - Украина 3:0
Украина - Дания 2:3 (Русин, Шапаренко)
Кто сегодня сыграет за молодёжку?
Состав очень интересный. Хватает игроков, которые в настоящий момент основные в своих клубах.
Ориентировочный состав сборной Украины против Дании (слева - направо): Резник - Дубинчак, Сирота, Чеберко, Конопля - Батагов, Чех - Лунёв, Леднев, Цитаишвили - Сикан.
Среди