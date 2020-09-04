Сегодня украинская молодёжка сыграет с Данией в отборе на Евро-2021

Сегодня впервые с ноября прошлого года молодёжка сборная Украины проведёт официальный матч. Соперником нашей команды будет Дания, на поле которой поединок и состоится.

Дания - Украина

4 сентября. Ольборг. Начало в 19:00

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Какой формат молодёжного Евро-2021?

На квалификационном этапе сборные разбиты на девять групп по шесть или пять участников в каждой. Отбор завершится осенью 2020 года. В финальный турнир выйдут девять победителей групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места. К ним присоединяются Венгрия и Словения - хозяева решающего этапа Евро-2021.

Сама финальная пулька на этот раз будет разбита на две части. С 24 по 31 марта 16 финалистов Евро проведут групповой этап, по две лучшие команды выходят в плей-офф турнира. Раунд навылет пройдёт с 31 мая по 6 июня. Финал Евро-2021 U-21 примет Любляна.

Какова ситуация у нашей молодёжки в отборе?

Всё очень плохо. После четырёх матчей - а это практически половина дистанции наша сборная набрала всего три очка и занимает четвёртую строчку. К тому же, три из пяти домашних матчей в отборе уже сыграны. Даже две победы в сентябре над Данией и Финляндией не гарантируют, что наша команда поднимется ещё хотя бы на одну строчку выше. А вот пропустить вперёд Северную Ирландию или Мальту - вероятность очень велика.

Предыдущие матчи молодёжки в отборе на Евро-2021

Украина - Финляндия 0:2

Украина - Мальта 4:0 (Топалов, Русин, Леднев, Цитаишвили)

Румыния - Украина 3:0

Украина - Дания 2:3 (Русин, Шапаренко)

Кто сегодня сыграет за молодёжку?

Состав очень интересный. Хватает игроков, которые в настоящий момент основные в своих клубах.

Ориентировочный состав сборной Украины против Дании (слева - направо): Резник - Дубинчак, Сирота, Чеберко, Конопля - Батагов, Чех - Лунёв, Леднев, Цитаишвили - Сикан.