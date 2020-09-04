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Ротань о матче с Данией: Я верю в своих ребят

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня украинцы сыграют с лидером группы

Ротань о матче с Данией: Я верю в своих ребят
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2021 со сборной Дании.

"Я доволен подготовкой команды к поединку с датчанами, отношением ребят к работе. Попробуем показать хорошую игру, а будет игра, будет и результат.

С командой мы не виделись девять месяцев. Чувствуется, что за это время ребята повзрослели, стали более ответственными. Вижу, что они хотят воплотить в жизнь наше видение футбола.

Что касается сборной Дании, то за это время в игре соперника мало что могло измениться, ведь они не играли девять месяцев. У датчан есть травмированные, есть и те футболисты, которые восстановились после повреждений. Уверен, что матч будет интересным. В целом мы знаем, чего ожидать от лидера нашей группы. Я верю в своих ребят", - сказал Ротань.

Напомним, что поединок молодежных сборных Дании и Украины в рамках отбора Евро-2021 (U-21) состоится сегодня в Ольборге, начало матча - в 19.00.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Дания U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 19:09
главное, чтобы и ребята верили в тренера...
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