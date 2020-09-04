Ротань о матче с Данией: Я верю в своих ребят

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2021 со сборной Дании.

"Я доволен подготовкой команды к поединку с датчанами, отношением ребят к работе. Попробуем показать хорошую игру, а будет игра, будет и результат.

С командой мы не виделись девять месяцев. Чувствуется, что за это время ребята повзрослели, стали более ответственными. Вижу, что они хотят воплотить в жизнь наше видение футбола.

Что касается сборной Дании, то за это время в игре соперника мало что могло измениться, ведь они не играли девять месяцев. У датчан есть травмированные, есть и те футболисты, которые восстановились после повреждений. Уверен, что матч будет интересным. В целом мы знаем, чего ожидать от лидера нашей группы. Я верю в своих ребят", - сказал Ротань.

Напомним, что поединок молодежных сборных Дании и Украины в рамках отбора Евро-2021 (U-21) состоится сегодня в Ольборге, начало матча - в 19.00.