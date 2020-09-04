Цитаишвили, Булеца и Сикан выйдут в старте молодежки на Данию
Стартовый состав команды Ротаня
Стал известен состав
Украина: Билык, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Цитаишвили, Назаренко, Сикан
В запасе: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Чех, Лунев, Леднев, Топалов, Шуранов
Напомним, что поединок начнется в 19:00.
Также отметим, что после 4-х матчей команда Руслана Ротаня набрала в отборе 3 очка
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