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Цитаишвили, Булеца и Сикан выйдут в старте молодежки на Данию

Молодежная сборная Украины
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Стартовый состав команды Ротаня

Цитаишвили, Булеца и Сикан выйдут в старте молодежки на Данию
Новина українською

Стал известен состав молодежной сборной Украины на выездной отборочный матч Евро-2021 со сверстниками из Дании.

Украина: Билык, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Цитаишвили, Назаренко, Сикан

В запасе: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Чех, Лунев, Леднев, Топалов, Шуранов

Напомним, что поединок начнется в 19:00.

Также отметим, что после 4-х матчей команда Руслана Ротаня набрала в отборе 3 очка

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В статье: Украина U-21 Дания U-21
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