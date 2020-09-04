Евро-2021 (U-21). Дания - Украина 1:1. Снова упустили победу на последних секундах

От Дании, как лидера группы, ожидалось больше. Лишь небольшим территориальным преимуществом владели хозяева, не рисковали и создали опасных моментов никак не больше, чем украинцы. У подопечных Ротаня больше ударов по воротам и осмысленных, острых комбинаций. По игре ничью можно считать закономерным итогом, если бы не одно "но".

Первый тайм и вовсе получился осторожным, почти без высоких скоростей и слишком напряженным, комады словно присматривались друг к другу. Никто не хотел идти вперед большими силами. Выделялись на поле игроки средней линии, которые часто вступали в силовые единоборства.

Примерно после 50-й минуты соперники все же разбегались, Украина провела несколько скоростных выпадов, стал заметен Сикан, Булеца, хорошо вошли в игру Лунев и Топалов. Последний помог забить первый важный гол, после хорошего паса Топалова не имел права промахнуться Сикан - 0:1.

Дания добавила в агрессивности, первое в отборе поражение не входило в ее планы, а украинцы стали играть на удержание. Ближе к финальному свистку "викинги" и вовсе пошли ва банк, дожав "сине-желтых". Довольно спорный получился гол, после настоящей навалы, казалось атакующая команда фолила, но арбитр засчитал взятие ворот, наверное, потому что датчане более смело и агрессивно атаковали.

Команда Ротаня и так имела мизерные шансы продолжить борьбу за выход на континентальное первенство, а после этой ничьи (первой в квалификации) можно готовиться к новым турнирам. На удивление неудачная получается еврокампания у украинцев в этот раз.

Отбор на Чемпионат Европы 2021

Стадион: Ольборг Портленд Парк (Ольборг)

Дания (U-21) - Украина (U-21) 1:1

Голы: Риис 90+5 - Сикан 73

Украина: Билык, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Батагов, Бондаренко (Леднев 90+1), Булеца (Чех 83), Цитаишвили (Лунев 70), Назаренко (Топалов 70), Сикан.

Дания: Кристенсен, Карстенсен, Дамсгаард (Дрейер 61), Клиттен (Риис 80), Моллер Мэдсен (Андерсен 61), Беч Серенсен, Винд, Нарти, Нельссон, Сков Ольсен, Холсе.

Предупреждения: Беч Серенсен 47, Нарти 63, Риис 83 - Сикан 65, Конопля 90+2