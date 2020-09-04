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Евро-2021 (U-21). Дания - Украина 1:1. Снова упустили победу на последних секундах

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Не хватило буквально чуть-чуть

Евро-2021 (U-21). Дания - Украина 1:1. Снова упустили победу на последних секундах
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

От Дании, как лидера группы, ожидалось больше. Лишь небольшим территориальным преимуществом владели хозяева, не рисковали и создали опасных моментов никак не больше, чем украинцы. У подопечных Ротаня больше ударов по воротам и осмысленных, острых комбинаций. По игре ничью можно считать закономерным итогом, если бы не одно "но".

Первый тайм и вовсе получился осторожным, почти без высоких скоростей и слишком напряженным, комады словно присматривались друг к другу. Никто не хотел идти вперед большими силами. Выделялись на поле игроки средней линии, которые часто вступали в силовые единоборства.

Примерно после 50-й минуты соперники все же разбегались, Украина провела несколько скоростных выпадов, стал заметен Сикан, Булеца, хорошо вошли в игру Лунев и Топалов. Последний помог забить первый важный гол, после хорошего паса Топалова не имел права промахнуться Сикан - 0:1.

Дания добавила в агрессивности, первое в отборе поражение не входило в ее планы, а украинцы стали играть на удержание. Ближе к финальному свистку "викинги" и вовсе пошли ва банк, дожав "сине-желтых". Довольно спорный получился гол, после настоящей навалы, казалось атакующая команда фолила, но арбитр засчитал взятие ворот, наверное, потому что датчане более смело и агрессивно атаковали.

Команда Ротаня и так имела мизерные шансы продолжить борьбу за выход на континентальное первенство, а после этой ничьи (первой в квалификации) можно готовиться к новым турнирам. На удивление неудачная получается еврокампания у украинцев в этот раз.

Отбор на Чемпионат Европы 2021

Стадион: Ольборг Портленд Парк (Ольборг)

Дания (U-21) - Украина (U-21) 1:1

Голы: Риис 90+5 - Сикан 73

Украина: Билык, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Батагов, Бондаренко (Леднев 90+1), Булеца (Чех 83), Цитаишвили (Лунев 70), Назаренко (Топалов 70), Сикан.

Дания: Кристенсен, Карстенсен, Дамсгаард (Дрейер 61), Клиттен (Риис 80), Моллер Мэдсен (Андерсен 61), Беч Серенсен, Винд, Нарти, Нельссон, Сков Ольсен, Холсе.

Предупреждения: Беч Серенсен 47, Нарти 63, Риис 83 - Сикан 65, Конопля 90+2

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В статье: Украина U-21 Дания U-21 Евро-2021
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Комментарии (10)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.09.2020 в 21:23
Суддя, гад, дав можливість данцям заштовхати на 95й, хоча додав лише 3.
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+2
0
Zarya88 (Марганец )
04.09.2020 в 21:20
Ну да состав конечно,в той игре где надо забивать и выигрывать он Леднева оставляет в запасе,ему нужно физкультуру преподовать,с таким подбором игроков нужно рвать группу
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+4
0
megrivan (Курячі Лози)
04.09.2020 в 21:18
Чуть-чуть не хватило для проигрыша с крупным счетом. После трех грубых ошибок Бондаренко датчане чудрм не забили. По персоналиям: вратарь Билык - недоросток, совершенно не умеющий играть на выходах и играть ногами. Центральные защитники - нормально, понравился Забарный, он выигрывал единоборства и показал прекрасную скорость в забегах с нападающими. Конопля - навесы в никуда. Дубинчак впереди тоже не впечатлил, хотя пытался играть в "стиле" Тымчика, но в защите сыграл нормально. Полузащита - плохо. Бондаренко грубо ошибался и терял мяч; Батагов как опорник в обороне сыграл нормально, но много неточных передач; Назарено потерялся; Булеца не показал своей игры, не было у него обостряющих передач, обводок и ударов, привычных нам по другим играм. Цитаишвили - как обычно, шел в обводку и зарабатывал штрафные, но ни разу, по-моему, не ударил по воротам. Сикан - не впечатлил ничем, но прострел смог замкнуть.Вообще, состав удивил. Непонятно, прчему не играл со старта Леднев и тот же Лунев.Что касается организации игры, то ее отсутствие уже не удивляет. Такое впечатление, что Ротань работает тренером молодежки потому, что Главный Футбольный Руководитель тоже из Днепра и в молодости восхищался игрой Ротаня. Короче, по блату.
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+6
-2
Comment06 (Украина)
04.09.2020 в 21:08
Упустили победу не здесь, а в предыдущих играх. Даже сегодняшний выигрыш давал лишь призрачные шансы на выход из группы. Провалили турнир. На фоне национальной сборной молодежка никакая. Главная причина : мямля-тренер. Ротаню- на выход с вещами и подальше от любых сборных. Пусть руку набивает на коллективах физкультуры.
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+7
-1
Technical
04.09.2020 в 21:07
Перемога, відібрана арбітром. Переграли дві хвилини часу, гол забили, травмувавши голкіпера Білика.
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+5
-1
Дима Мацанский
04.09.2020 в 20:59
Нападение на вратаря. Гол должен быть отменён. Не понимаю почему судьи всегда судят против наших команд
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+6
0
Очманілий Заєць (Odessa)
04.09.2020 в 21:03
Стопудово! Напад на воротаря!
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+3
0
Kela (Одесса)
04.09.2020 в 20:56
Я уже говорил это не раз, повторюсь опять, - Ротань не тренер, тем более для сборной, пока кумовство решает, прогресса у молодежки не будет. А жаль...
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+7
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
04.09.2020 в 21:02
Ти хоч матч дивився? :-) Ротань ЗРОБИВ команду. Після домашніх 2:3 ми в Копенгагені повністю задавили данців! Уся статистика це показує. І якби не нетрадиційна орієнтація арбітра, що проявлялася увесь матч, але наприкінці гри забезпечила прийнятний для данців результат, то 0:1 - це найкращий з можливих підсумків для північних німців.
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+2
-7
alex.belogubko (одесса)
04.09.2020 в 21:11
выигровать надо с большим счётом тогда не будет притензий а ничья считай это проиграшь --в следуюший этап входят первые 2 команды и мы давно туда уже не попадаем --Ротань в отставку за такой позор это были ЧМ а ты их опустил ниже плинтуса
+6
-1


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