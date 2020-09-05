Отбор к Евро U-21. Дания – Украина 1:1. Обзор матча
Украинцы упустили победу
Молодежная сборная Украины вчера сыграла вничью в матче с ровесниками из Дании (1:1) в рамках отбора к Евро-2021.
U-21. Дания – Украина 1:1
Голы: Якобсен 90+5 - Сикан 73
Дания U21: Кристенсен, Бьеррегор (Якобсен 80), Клиттен (Алвес 80), Бех, Нельссон, Ольсен, Нартей, Винн, Дамсгор (Дрейер 61), Мадсен (Кофод 61), Хольсе
Украина U21: Билык, Забарный, Дубинчак, Чеберко, Цитаишвили (Лунев 70), Назаренко (Топалов 70), Бондаренко, Батагов, Конопля, Сикан, Булеца (Чех 83)
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