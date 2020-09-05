Судейские эксперты: Гол в ворота сборной Украины U-21 забит с нарушением правил

Вчера, четвертого сентября, сборная Украины U-21 провела очередной матч отбора к чемпионату Европы 2021 на поле сборной Дании. Ничья в гостях в поединке с лидером группы – вроде бы и неплохой результат, однако украинцы сейчас находятся в таком положении, что им нужны только победы. И обидно от того, что эта победа была почти в кармане: датчане забили спасительный для себя гол на 90+5-й минуте при трех добавленных, забили после активности собственного вратаря в штрафной площади Билыка, и, как сообщили нам судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек, после нападения на украинского вратаря. То есть, после нарушения правил.

Сергей Шебек: Вратарь [Дмитрий Билык - примечание] уже положил руки на мяч, поэтому он его контролировал. Гол забит с нарушением.

Мирослав Ступар: Арбитр психологически неустойчив: фактор забитого мяча в компенсированное время хозяевами поля и счет игры были решающими.

Отметим, что судил в поле голландец Йохим Кампус. Украина после пяти матчей занимает предпоследнюю, пятую строчку своей группы, Дания лидирует в секстете.