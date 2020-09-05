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Судейские эксперты: Гол в ворота сборной Украины U-21 забит с нарушением правил

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Дания U-21 - Украина U-21. Судейский анализ матча

Судейские эксперты: Гол в ворота сборной Украины U-21 забит с нарушением правил
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, четвертого сентября, сборная Украины U-21 провела очередной матч отбора к чемпионату Европы 2021 на поле сборной Дании. Ничья в гостях в поединке с лидером группы – вроде бы и неплохой результат, однако украинцы сейчас находятся в таком положении, что им нужны только победы. И обидно от того, что эта победа была почти в кармане: датчане забили спасительный для себя гол на 90+5-й минуте при трех добавленных, забили после активности собственного вратаря в штрафной площади Билыка, и, как сообщили нам судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек, после нападения на украинского вратаря. То есть, после нарушения правил.

Сергей Шебек: Вратарь [Дмитрий Билык - примечание] уже положил руки на мяч, поэтому он его контролировал. Гол забит с нарушением.

Судейские эксперты: Гол в ворота сборной Украины U-21 забит с нарушением правил - изображение 1

Судейские эксперты: Гол в ворота сборной Украины U-21 забит с нарушением правил - изображение 2

Мирослав Ступар: Арбитр психологически неустойчив: фактор забитого мяча в компенсированное время хозяевами поля и счет игры были решающими.

Отметим, что судил в поле голландец Йохим Кампус. Украина после пяти матчей занимает предпоследнюю, пятую строчку своей группы, Дания лидирует в секстете.

Следить за судейсвтом матчей УПЛ и украинских команд на международной арене вы также можете в телеграм-канале автора >>>

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
05.09.2020 в 12:14
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!" Надо было забивать больше одного гола, и очки не раздаривать в предыдущих играх! С таким потенциалом и не выйти из проходной группы- позор горе-тренеру Ротаню и кумовской федерации!!
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Инспектор ( )
05.09.2020 в 12:13
Никому не интересно
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