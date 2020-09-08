Трубин, Конопля и Сикан выйдут в старте молодежки на Финляндию

Стал известен состав молодежной сборной Украины на выездной отборочный матч Евро-2021 со сверстниками из Финляндии.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко, Батагов, Булеца, Лунев, Топалов, Сикан

Запасные: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Назаренко, Кащук, Чех, Леднев, Цитаишвили

Напомним, что поединок начнется в 19:00.

Также отметим, что после пяти матчей команда Руслана Ротаня набрала в отборе 4 очка и фактически лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.