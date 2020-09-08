Трубин, Конопля и Сикан выйдут в старте молодежки на Финляндию
Матч начнется в 19:00
Стал известен состав
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко, Батагов, Булеца, Лунев, Топалов, Сикан
Запасные: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Назаренко, Кащук, Чех, Леднев, Цитаишвили
Напомним, что поединок начнется в 19:00.
Также отметим, что после пяти матчей команда Руслана Ротаня набрала в отборе 4 очка и фактически лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 18:45
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skif1927 (Динамо)
08.09.2020 в 18:25
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simargl (Чернигов)
08.09.2020 в 18:29
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