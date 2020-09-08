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Трубин, Конопля и Сикан выйдут в старте молодежки на Финляндию

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Матч начнется в 19:00

Трубин, Конопля и Сикан выйдут в старте молодежки на Финляндию
Новина українською

Стал известен состав молодежной сборной Украины на выездной отборочный матч Евро-2021 со сверстниками из Финляндии.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко, Батагов, Булеца, Лунев, Топалов, Сикан

Запасные: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Сирота, Назаренко, Кащук, Чех, Леднев, Цитаишвили

Напомним, что поединок начнется в 19:00.

Также отметим, что после пяти матчей команда Руслана Ротаня набрала в отборе 4 очка и фактически лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.

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В статье: Украина U-21 Финляндия U-21
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 18:45
Состав супер! Наконец-то выиграют!
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0
skif1927 (Динамо)
08.09.2020 в 18:25
Ну й заголовок, прочитаєш що ці гомосеки вийдуть і дивитись не хочеться...
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0
-2
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simargl (Чернигов)
08.09.2020 в 18:29
Что тебе не так , пид@₽ ok???
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+1
0


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