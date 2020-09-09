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Ротань высказал пожелание относительно игры молодежной сборной Украины в следующих матчах

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Не понравилось, что отдавали инициативу финнам

Ротань высказал пожелание относительно игры молодежной сборной Украины в следующих матчах
Новина українською

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань подытожил победу команды 2:0 на выезде с Финляндией в отборочном турнире Евро-2021 (U-21).

- Считаю, что первый тайм в матче с финнами сборной Украины удался, - сказал Ротань. - Мы забили два мяча и в целом полностью контролировали ситуацию на поле.

Во втором тайме, особенно в первой половине, мы немного расслабились, отдали инициативу сопернику. Правда, угрозы нашим воротам возникали в основном после стандартных положений. Сами мы не смогли реализовать несколько шансов. В будущем хотелось бы, чтобы команда ровно проводила всю игру.

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- Кого бы вы могли выделить в этом поединке? И как вам дебют молодых ребят?

- У нас сейчас хорошее поколение футболистов. Важно, что все они пытаются выполнять наши требования. Я сейчас не буду кого-то из них выделять, вся команда на прошлой сборе работала как единый механизм. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить все клубы, тренеров, которые пошли нам навстречу, что позволило "молодежке" начать тренировочный процесс на три дня раньше даты УЕФА. Это позволило нам лучше подготовиться и показать, считаю, неплохой футбол в матчах с Данией и Финляндией.

- Турнирная ситуация для сборной Украины, как и раньше, остается не лучшей. Насколько важны будут оставшиеся поединки, с точки зрения результата?

- Я уже не раз говорил, что для нас важно качество игры, которую мы стараемся улучшать. Хотя и от результата мы не отказываемся. Каждый матч, который остался в отборе, будет для сборной Украины как финальный.

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В статье: Руслан Ротань Украина молодежная сборная Украины молодежная сборная Финляндии
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
09.09.2020 в 13:42
А я хочу высказать пожелание Ротаню -Уйди клоун уйди -Ну не твое это дело ВСЕ Отбор тобой ПРОВАЛЕН -ИДИ НА (---)- (Павелко) Он тебя пристроит в УАФ-будеш просиживать штаны и получать хорошую зарплату
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