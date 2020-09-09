Ротань: Я доволен сбором. Все, что мы ребят просили, они выполнили

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы с Данией (1:1) и Финляндией (2:0).

"Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч.

Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили", – сказал Руслан Ротань.

Напомним, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в группе.