  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Я доволен сбором. Все, что мы ребят просили, они выполнили
В тренде

Ротань: Я доволен сбором. Все, что мы ребят просили, они выполнили

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодежка взяла четыре очка в двух выездных матчах

Ротань: Я доволен сбором. Все, что мы ребят просили, они выполнили
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК Футбол прокомментировал последние матчи в квалификации чемпионата Европы с Данией (1:1) и Финляндией (2:0).

"Думаю, матч с финнами удался полностью. Первый тайм был очень хорошего качества, ребята выполнили установку. Единственный момент – в начале второго тайма немного успокоились и отдали инициативу. А так, в принципе, мы контролировали матч.

Я доволен этим сбором. Доволен отношением и пониманием ребят. Все прошло с большим задором и желанием. Все, что мы их просили, они выполнили", – сказал Руслан Ротань.

Напомним, что после шести сыгранных матчей Украина имеет в активе семь очков и занимает третье место в группе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
09.09.2020 в 23:32
На тебя за то все кладут- ты- недотренер, уложил молодёжку, что тебе ещё козлу нужно. Уйди и и не будь тренером-это не твоё!!!. Гоцай на яхте и выкладывай посты в инстаграм- это твоё. Забудь о футболе!¡
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...